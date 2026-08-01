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Tatjana Kim, osnivačica i generalna direktorka ruskog giganta "Vajldberis" ("Wildberries"), obratila se javnosti 31. jula video-porukom povodom nedavne serije ukrajinskih napada dronovima na skladišta te kompanije.

Njeno obraćanje usledilo je nakon višednevne kampanje udara na logističke centre "Vajldberisa" širom Rusije tokom druge polovine jula. Ukrajinaje, prema dostupnim informacijama, gađala najmanje desetak skladišta, a poslednji napadi prijavljeni su u Volgogradui Tatarstanu.

Obraćajući se prodavcima i kupcima putem svog zvaničnog Telegram kanala, Kim je govorila o merama bezbednosti koje kompanija preduzima, ali i objasnila zašto, prema njenim rečima, "Vajldberis" nema zakonsku obavezu da nadoknadi štetu nastalu usled napada.

"Naša skladišta su pod terorističkim napadima"

Kim je ukrajinske napade na skladišta "Vajldberisa" nazvala "terorističkim napadima".

- Već skoro dve nedelje skladišta naše kompanije nalaze se pod terorističkim napadima. Zašto baš naša skladišta? Napadi na nas predstavljaju napade na stotine miliona ljudi u deset zemalja istovremeno - rekla je ona.

Prema njenim tvrdnjama, preduzetnici koji posluju preko "Vajldberisa" u Rusiji i partnerskim državama, uključujući Kinu i Kazahstan, pretrpeli su gubitke vredne više milijardi.

"Šteta ne podleže nadoknadi"

Kim je istakla da kompanija nije odgovorna za nastalu štetu.

- Ovi napadi predstavljaju višu silu. Nije važno da li je ta odredba navedena u uslovima korišćenja usluge ili nije, jer po zakonu takvi gubici ne podležu nadoknadi - rekla je.

Prodavcima koji su izgubili robu ili prihode savetovala je da sačekaju pomoć ruske države kroz, kako je navela, "sveobuhvatan paket mera podrške". Dodala je da je "Vajldberis" već ponudio dodatne popuste i odlaganje plaćanja pogođenim partnerima.

"Vajldberis" drži oko 50 odsto internet trgovine u Rusiji

Prema procenama tržišta, "Vajldberis" drži gotovo 50 odsto ruske internet trgovine, dok se Tatjana Kim smatra najbogatijom ženom u Rusiji.

Uprkos velikim ekonomskim gubicima i kontinuiranim napadima, Kim tvrdi da kompanija čini sve kako bi zaštitila svoje objekte, robu, zaposlene i kupce.

- Naša skladišta opremljena su svim raspoloživim sredstvima zaštite - rekla je, dodajući da kompanija nastavlja da unapređuje sisteme protivvazdušne odbrane i mere zaštite od požara.

Prema njenim rečima, "Vajldberis" uspešno odbija većinu napada, dok do štete dolazi zbog intenziteta ukrajinskih udara. Navela je da je tokom jednog napada na logistički centar u Jekaterinburgulansirano više od 200 ukrajinskih dronova.

Ukrajina: Cilj je ruska vojna logistika

Ukrajinske vlasti saopštile su da je cilj kampanje protiv "Vajldberisa" ometanje ruske vojne logistike. Zvaničnici tvrde da se preko ove platforme mogu kupiti proizvodi dvostruke namene koji završavaju na frontu, uključujući pancire i optičke kablove za upravljanje dronovima. Kim je odbacila ove optužbe.

- Oni prikrivaju svoje prave motive i optužuju nas da navodno prodajemo vojnu opremu. Ali posetite bilo koju svetsku platformu, poput Amazona ili Alibabe, i uverite se da kod nas nema ničega što se ne može pronaći i tamo - rekla je.

Ipak, prema međunarodnom pravu, civilni objekti koji značajno doprinose vojnim operacijama mogu postati legitimni vojni ciljevi, pod uslovom da napadi budu proporcionalni.

Nakon što su ukrajinski dronovi počeli da pogađaju skladišta kompanije, "Vajldberis" je uklonio iz rezultata pretrage određene proizvode povezane sa ratom u Ukrajini. Na kraju obraćanja Kim je pozvala rusku poslovnu zajednicu da ostane pribrana.