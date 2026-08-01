APOKALIPTIČNI PRIZORI U GRČKOJ! Vatra progutala kuće kod Atine, evakuacije u toku, požari besne i u Francuskoj i Turskoj (VIDEO)
Grčka se i dalje nalazi u stanju visoke pripravnosti zbog velikih šumskih požara koji besne na više frontova, dok se istovremeno sa vatrenom stihijom bore i Francuska, Španija i Turska. Najteža situacija je u okolini Atine, gde jaki vetrovi otežavaju gašenje i izazivaju novo širenje požara.
Za veliki deo Grčke proglašen je najviši stepen opasnosti od požara, a službe civilne zaštite izdale su crveni nivo upozorenja za šire područje Atine. Vatrogasci se bore sa desetinama aktivnih požara, dok su stotine ljudi morale da budu evakuisane, a pojedini građani spaseni su i morskim putem.
Nova drama kod Atine: Gore kuće, ljudi evakuisani čamcima
Posebno dramatična situacija zabeležena je u oblasti Porto Germeno, zapadno od Atine, gde je tokom noći došlo do snažnog ponovnog rasplamsavanja požara. Olujni vetrovi promenili su pravac i gurnuli vatru ka obali, zbog čega je zatvoren glavni put, a prema prvim informacijama izgorele su najmanje tri kuće.
Grčka obalska straža i vatrogasci organizovali su akciju spasavanja, tokom koje je sa plaže evakuisano 12 ljudi patrolnim brodom, vatrogasnim plovilom i privatnim čamcem.
Stanovnici mesta Dovraina u oblasti Beotije rano jutros dobili su novo hitno upozorenje preko sistema 112 sa naredbom da se odmah evakuišu prema naselju Tisvi. Požar, koji je izbio u oblastima Ksironomi i Kalamaki, proširio se prema granici sa Atikom i ugrozio više priobalnih naselja.
Na terenu je angažovano više od 325 vatrogasaca, dok su avioni i helikopteri u jutarnjim satima nakratko učestvovali u gašenju. Međutim, vazdušne operacije su ubrzo obustavljene zbog izuzetno jakih vetrova.
Veliki požari i dalje gore i na Peloponezu, kao i na Kritu, gde vetar preti novim rasplamsavanjem vatre i otežava gašenje iz vazduha.
Hiljade evakuisanih i u Francuskoj
Vatrena stihija pogodila je i jug Francuske, gde se požar u departmanu Var, između Marseja i Kana, ponovo rasplamsao i u kratkom roku zahvatio oko 1.000 hektara.
Zbog brzog širenja požara evakuisano je oko 2.500 ljudi, dok je na terenu raspoređeno oko 720 vatrogasaca koji pokušavaju da stave vatru pod kontrolu.
Francuska i susedna Španija poslednjih dana vode tešku borbu sa nizom velikih šumskih požara izazvanih visokim temperaturama i sušom, dok se sa sličnim problemom suočava i Turska. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promene doprinose sve češćim i intenzivnijim požarima širom južne Evrope.
(Kurir.rs/protothema.gr)