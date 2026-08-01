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Grčka se i dalje nalazi u stanju visoke pripravnosti zbog velikih šumskih požara koji besne na više frontova, dok se istovremeno sa vatrenom stihijom bore i Francuska, Španija i Turska. Najteža situacija je u okolini Atine, gde jaki vetrovi otežavaju gašenje i izazivaju novo širenje požara.

Za veliki deo Grčke proglašen je najviši stepen opasnosti od požara, a službe civilne zaštite izdale su crveni nivo upozorenja za šire područje Atine. Vatrogasci se bore sa desetinama aktivnih požara, dok su stotine ljudi morale da budu evakuisane, a pojedini građani spaseni su i morskim putem.

Nova drama kod Atine: Gore kuće, ljudi evakuisani čamcima

Posebno dramatična situacija zabeležena je u oblasti Porto Germeno, zapadno od Atine, gde je tokom noći došlo do snažnog ponovnog rasplamsavanja požara. Olujni vetrovi promenili su pravac i gurnuli vatru ka obali, zbog čega je zatvoren glavni put, a prema prvim informacijama izgorele su najmanje tri kuće.

Grčka obalska straža i vatrogasci organizovali su akciju spasavanja, tokom koje je sa plaže evakuisano 12 ljudi patrolnim brodom, vatrogasnim plovilom i privatnim čamcem.

Stanovnici mesta Dovraina u oblasti Beotije rano jutros dobili su novo hitno upozorenje preko sistema 112 sa naredbom da se odmah evakuišu prema naselju Tisvi. Požar, koji je izbio u oblastima Ksironomi i Kalamaki, proširio se prema granici sa Atikom i ugrozio više priobalnih naselja.

Na terenu je angažovano više od 325 vatrogasaca, dok su avioni i helikopteri u jutarnjim satima nakratko učestvovali u gašenju. Međutim, vazdušne operacije su ubrzo obustavljene zbog izuzetno jakih vetrova.

Veliki požari i dalje gore i na Peloponezu, kao i na Kritu, gde vetar preti novim rasplamsavanjem vatre i otežava gašenje iz vazduha.

1/5 Vidi galeriju Požari u Grčkoj. Foto: ACHILLEAS CHIRAS/ANA-MPA

Hiljade evakuisanih i u Francuskoj

Vatrena stihija pogodila je i jug Francuske, gde se požar u departmanu Var, između Marseja i Kana, ponovo rasplamsao i u kratkom roku zahvatio oko 1.000 hektara.

Zbog brzog širenja požara evakuisano je oko 2.500 ljudi, dok je na terenu raspoređeno oko 720 vatrogasaca koji pokušavaju da stave vatru pod kontrolu.