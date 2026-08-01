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Hitne službe odmah su izašle na teren nakon što je područje kod Napuljapogodio zemljotres za koji vlasti navode da je jedan od najjačih ikada zabeleženih u oblasti Kampi Flegrei ("Flegrijska polja" ili "Vatrena polja").

Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se oko 19:46 časova.

Građani u panici istrčali na ulice

Stanovnici su u panici istrčavali iz domova tokom potresa, a vazduh se ispunio gustim oblacima prašine. Velike stene odlomile su se sa litica i obrušile na ulice u stambenim naseljima, pri čemu su zgnječile više parkiranih automobila.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju šokirane građane koji posmatraju obim razaranja, dok su ulice prekrivene kamenjem, stenama, prašinom i drugim krhotinama.

Nestanak struje i prekid saobraćaja

Prema navodima italijanskih medija, povređeni su prevezeni u bolnice gde im je ukazana medicinska pomoć. Zemljotres je izazvao nestanke električne energije u većem delu pogođenog područja, dok je saobraćaj privremeno obustavljen.

1/15 Vidi galeriju Zemljotres u Italiji Foto: screenshot thesun.co.uk, FELICE DE MARTINO/ANSA, FELICE DE MARTINO/ANSA

Tokom cele noći zabeleženi su brojni naknadni potresi. Italijanska vatrogasna služba saopštila je da su prijavljena manja oštećenja na zgradama u Napulju i okolini, ali da u prvim satima nakon zemljotresa nije bilo većih zahteva oko zbrinjavanja i evakuacije građana.

Prema podacima Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju Italije, epicentar zemljotresa bio je na dubini od tri kilometra.

Flegrejska polja pod pojačanim nadzorom

Flegrejska polja predstavljaju gusto naseljenu vulkansku kalderu koja obuhvata veliki deo zapadnog Napulja. Poslednjih godina ovo područje beleži sve učestaliju seizmičku aktivnost, zbog čega su italijanske vlasti pojačale nadzor i praćenje situacije.

Iako su manji zemljotresi česta pojava u ovom regionu, snažniji potresi izazvali su strah od ponavljanja krize iz osamdesetih godina prošlog veka, kada je zbog intenzivne seizmičke aktivnosti hiljade ljudi bilo primorano da napusti svoje domove.

Italija često na udaru razornih zemljotresa

Zemljotresi su relativno česta pojava u Italiji. Serija snažnih potresa pogodila je centralni deo zemlje 2016. godine, razorivši delove regiona Lacio, Umbrija i Marke, pri čemu je poginulo oko 300 ljudi.