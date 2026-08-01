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Sud u Moskvi je u petak odredio pritvor u odsustvu Žani Nemcovoj, ćerki pokojnog kritičara Kremlja Borisa Nemcova.

Nemcova se tereti za organizovanje aktivnosti "nepoželjne organizacije", za šta je u Rusiji zaprećena kazna zatvora do šest godina.

Za sada nije poznato kada su ruske vlasti raspisale poternicu za Nemcovom, koja već nekoliko godina živi u Evropi.

Ona je osnivač Fondacije Boris Nemcov za slobodu, koju su ruske vlasti 2024. godine proglasile "nepoželjnom organizacijom". Sedište fondacije nalazi se u Nemačkoj.

Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Moskovski Okružni sud Zamoskvorecki odlučio je da joj odredi dvomesečni pritvor, koji bi stupio na snagu ukoliko bude izručena Rusiji ili se dobrovoljno vrati u zemlju.

Nakon odluke suda, Nemcova je kratko poručila:

"Sada sam poznata."

Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Ko je bio Boris Nemcov?

Boris Nemcov je svojevremeno važio za političara kojeg je tadašnji predsednik Rusije Boris Jeljcin video kao mogućeg naslednika.



Međutim, kasnije je postao jedan od najistaknutijih političkih protivnika predsednika Vladimira Putina.

Ubijen je u februaru 2015. godine, kada je na njega pucano u neposrednoj blizini Kremlja u Moskvi.