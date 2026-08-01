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Majka jednog deteta Paris Vilson (35), koju su britanski mediji prozvali "Temu Barbi", osuđena je na devet godina zatvora nakon što je proglašena krivom za ubistvo iz nehata svog bivšeg supruga Denija Kahalana, kojeg je, prema presudi, pomogla da pronađe narko-banda koja ga je potom brutalno napala sumpornom kiselinom.

Otac dvoje dece Deni Kahalan napadnut je u februaru prošle godine u svojoj kući u Plimutu u engleskoj grofoviji Devon. Zadobio je stravične opekotine po gotovo celom telu, a uprkos višenedeljnoj borbi lekara, preminuo je 3. maja 2025. godine.

Vilson se sudilo zajedno sa još osam osoba. Sud je zaključio da je bila "ključni učesnik" u zločinu jer je vođi kriminalne grupe Rajanu Kenediju, poznatom pod nadimkom Frost, otkrila gde se njen bivši muž nalazi.

Foto: Društvene Mreže

Dug od 120.000 funti i osveta

Tokom suđenja rečeno je da je Kahalan bio deo srednjeg nivoa organizacije za trgovinu drogom i da je Frostu dugovao oko 120.000 funti nakon što je prokockao novac od kriminalnih poslova.

Posle burnog raskida, Paris Vilson je ostala u kontaktu sa Frostom, koji je u to vreme boravio u Dubaiju. Tužilaštvo je navelo da mu je ponudila informacije o bivšem suprugu u zamenu za novac i obećanje da će je učiniti bogatom.

Sud je zaključio da je delovala iz pohlepe, osvete ili kombinacije oba motiva. Takođe je utvrđeno da je verovala da njen bivši suprug "zaslužuje da bude povređen".

Samo nekoliko dana pre napada poslala mu je poruku:

"Volela bih da i ti i tvoja devojka završite sa kiselinom u licu."

Na sudu je priznala da je to bila "užasna stvar za reći", ali je tvrdila da nije učestvovala u samom izvršenju napada.

Porotnici su videli i njene poruke majci u kojima navodi da joj Frost nudi novac ukoliko pronađe Denija.

"Frost kaže da će mi platiti ako danas saznam gde je. Dao bi mi nekoliko hiljada i još novac koji Dan duguje", pisalo je u jednoj od poruka.

U drugoj poruci napisala je da je zabrinuta zbog "karme", ali da smatra da "niko osim Dana neće biti povređen" i da je "zaslužio" ono što mu se događa.

Napad sumpornom kiselinom i presude ostalim optuženima

Tužilaštvo je navelo da je Frost mesecima pretio Kahalanu zbog neisplaćenog duga. U porukama mu je, između ostalog, napisao:

"Umrećeš. Duguješ mi 80.000 funti. Platiću dodatno da ti izvade oči."

Nakon neuspelog pokušaja otmice u januaru 2025. godine, Frost je organizovao novi napad.

Dana 21. februara dvojica muškaraca provalila su u Kahalanovu kuću i polila ga sumpornom kiselinom, nanevši mu katastrofalne povrede od kojih je preminuo deset nedelja kasnije.

Tužilaštvo je istaklo da "nema nikakve sumnje" da je Paris Vilson omogućila napad jer je jedino ona mogla da zna da će njen bivši suprug tog jutra dovesti njihovu ćerku kod nje.

Pored Paris Vilson, Abdulrašid Adedoja i Izrael Ogastus proglašeni su krivim za ubistvo, dok je Ramarni Bakas osuđen za ubistvo iz nehata. Braća Aron Mukuna (24) i Žan Mukuna (23) proglašeni su krivim za pokušaj otmice.