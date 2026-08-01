U SEUTU IH JE UŠLO DO 60.000

U SEUTU IH JE UŠLO DO 60.000

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Procene govore da je ove sedmice oko 50.000 ljudi pokušalo da pređe granicu, ali su španske vlasti saopštile da se većina njih do petka uveče vratila u Maroko.

Nagli dolazak desetina hiljada migranata primorao je španskog premijera Pedra Sančeza da hitno otputuje u Seutu, Italiju da privremeno pooštri pojedine granične kontrole za putnike koji dolaze iz Španije, a Francusku da uvede dodatne provere na granici sa Španijom.

Najmanje 57 mrtvih u pokušaju prelaska granice

Vlasti u Seuti saopštile su da se veliki broj ljudi utopio dok su mase migranata u četvrtak pokušavale da pređu granicu kopnom i morem, nadjačavši granične službe.

Španske vlasti najavile su da će što pre deportovati sve koji su ilegalno ušli u zemlju, uprkos nedavnoj odluci Vrhovnog suda Španije prema kojoj migranti koji u zemlju stignu morskim putem ne mogu automatski biti vraćeni u Maroko.

Međutim, do petka uveče se veliki broj migranata već samoinicijativno vratio. Novinska agencija Rojters navela je da je videla stotine ljudi kako se vraćaju u Maroko preko graničnih prelaza i kroz otvore na ogradi, pri čemu su mnogi rekli da u Seuti nisu uspeli da pronađu ni hranu ni smeštaj.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopštilo je da je od četvrtka ujutru granicu prešlo oko 50.000 ljudi, dok regionalna vlada Seute procenjuje da ih je bilo čak 60.000.

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

Sančez: Ovo je narušavanje teritorijalnog integriteta Španije

Premijer Španije, Pedro Sančez ocenio je da masovni prelazak granice predstavlja "kršenje teritorijalnog integriteta Španije" i za migrantski talas je okrivio dezinformacije koje su, kako tvrdi, širili krijumčari ljudi nakon odluke Vrhovnog suda.

- Ono što se dogodilo juče zaslužuje našu punu osudu - rekao je Sančez.

1/8 Vidi galeriju Pedro Sančez Begonja Gomez Foto: Juanjo Martin/POOL EFE, JULIO MUNOZ/EFE, J.J. Guillen/POOL EFE

Zašto je na hiljade ljudi krenulo ka Seuti?

Rojters je razgovarao sa 16-godišnjim Marokancem, Ajubom El Abžadom, koji je rekao da su on i njegov rođak odlučili da krenu na dvanaestočasovno putovanje ka Seuti nakon što su na Instagramu gledali snimke drugih migranata koji uspešno prelaze granicu.

- Migracija je način da poboljšamo svoj život. Dogovorili smo se da pokušamo i prepustimo se Božjoj volji - rekao je on.

Snimci su se brzo proširili društvenim mrežama posle objave informacije o odluci španskog Vrhovnog suda, zbog čega su mnogi mladi Marokanci poverovali da imaju priliku da uđu u Španiju.

Na odluku mnogih da krenu ka Evropi utiču i ekonomski razlozi. Prema zvaničnim podacima koje prenosi Rojters, svaki četvrti Marokanac između 15 i 24 godine nije zaposlen, ne školuje se niti pohađa bilo kakvu obuku.

Mirno more u ovo doba godine dodatno olakšava pokušaje prelaska plivanjem.

1/11 Vidi galeriju Najezda migranata iz Maroka u špansku Seutu Foto: STR/AP, Antonio Sempere/AP, MOHAMED SIALI/EFE, Reduan Dris/EFE, Reduan Dris/EFE

Spor oko Seute i Melilje

Marokone priznaje španski suverenitet nad Seutom i Meliljom, nazivajući ove vekovima stare španske enklave "okupiranim teritorijama". Zbog toga pojedini analitičari smatraju da marokanske vlasti možda namerno nisu učinile dovoljno da spreče masovni prelazak granice.

1/8 Vidi galeriju Upad hiljada migranata iz Maroka u špansku enklavu i vojska na ulicama Seute Foto: Antonio Sempere/AP

Italija i Francuska pooštravaju kontrole

Dolazak desetina hiljada ljudi potpuno je preopteretio Seutu, grad sa svega oko 84.000 stanovnika, i izazvao brojne reakcije širom Evrope.

Italijaje saopštila da će privremeno, u narednih 30 dana, uvesti dodatne granične kontrole za putnike koji avionom ili brodom dolaze iz Španije.

- Privremena suspenzija šengenskih pravila kada je reč o dolascima iz Španije neophodna je kako bismo zaštitili bezbednost naših građana i spoljne granice Evropske unije - izjavio je italijanski ministar spoljnih poslova i potpredsednik vlade Antonio Tajani.

Prema navodima italijanske državne televizije RAI, dodatne kontrole počeće 1. avgusta i odnosiće se isključivo na državljane zemalja van Evropske unije koji iz Španije dolaze u Italiju, kako bi se proverilo da li ispunjavaju uslove za ulazak.

Građani Španije i drugih država EU, kao i putnici koji iz Italije putuju u Španiju, neće biti podvrgnuti dodatnim procedurama.

Premijerka ItalijeĐorđa Meloni ranije je pozvala na suspenziju članstva Španije u Šengenskom sporazumu.

Avio-kompanije Vueling i Iberia saopštile su da njihovi letovi za sada saobraćaju bez promena, uz preporuku putnicima da kod sebe imaju važeća putna dokumenta.

1/8 Vidi galeriju Đorđa Meloni ugostila je predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog Foto: FILIPPO ATTILI /CHIGI PALACE PRE/CHIGI PALACE PRESS OFFICE

Evropski lideri i SAD kritikovali migracionu politiku Španije

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen poručila je da "niko ne može da uđe u Evropsku uniju bez poštovanja naših pravila". Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez naredio je dodatne kontrole na francusko-španskoj granici.

Migracije ostaju jedno od najspornijih političkih pitanja u Evropi, dok krajnje desničarske stranke koje se protive imigraciji beleže rast podrške, a brojne vlade uvode sve strože mere.

Socijalistička vlada Pedra Sančeza, koja zastupa liberalniju migracionu politiku, nalazi se pod sve većim pritiskom nakon događaja u Seuti.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Američki Stejt department kritikovao je špansku migracionu politiku, ocenivši da je incident direktna posledica, kako je navedeno, "namernih napora španske vlade da omogući i olakša masovne ilegalne migracije u Evropu".

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da migrantski talas predstavlja upozorenje na ono što bi moglo da usledi ukoliko republikanci ne pobede na izborima u novembru.

Lider španske krajnje desničarske stranke "Voks" Santijago Abaskal nazvao je premijera "izdajnikom".

- Ponaša se kao neprijatelj španskog naroda. Nacionalna vanredna situacija može da bude rešena samo njegovim odlaskom - poručio je Abaskal.

Seuta je i ranije bila pod pritiskom migranata

Ovo nije prvi put da Seuta doživljava ovakav migrantski talas. U maju 2021. godine više od 8.000 ljudi ušlo je u grad za samo dva dana, ali je ovogodišnji priliv, prema svemu sudeći, bez presedana.