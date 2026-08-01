Slušaj vest

Požar je izbio tokom noći u Hramu Vasilija Blaženog na Crvenom trgu u Moskvi, jednom od najprepoznatljivijih simbola Rusije i spomeniku koji se nalazi na UNESCO-voj Listi svetske baštine. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je ugašena pre nego što je zahvatila unutrašnjost hrama ili oštetila njegove relikvije.

Prema navodima ruskih medija, požar je izbio oko 00.30 časova u službenoj prostoriji objekta. Na lice mesta odmah su upućene vatrogasne ekipe, koje su lokalizovale i ugasile vatru.

Muzej: Svetinje nisu oštećene

Državni istorijski muzej, u čijem sastavu se nalazi Hram Vasilija Blaženog, saopštio je da požar nije izazvao štetu na unutrašnjosti hrama.

"U 00.30 časova izbio je požar u službenoj prostoriji Pokrovskog sabora. Brzo su ga ugasile vatrogasne ekipe koje su reagovale na poziv muzejske službe za hitne intervencije. Unutrašnjost sabora i njegove svetinje nisu oštećene", saopštio je muzej za TASS.

Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila prostoriju površine oko deset kvadratnih metara, gde su izgoreli nameštaj i lične stvari. Za sada nema informacija o povređenima, a uzrok požara još nije zvanično saopšten.