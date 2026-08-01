Slušaj vest

Ruske snage su u noći između petka i subote ispalile 35 raketa na Ukrajinu, od kojih je 27 bilo balističkih, kao i 185 udarnih dronova različitih tipova, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na Telegramu.

"Protekle noći Rusi su lansirali 35 raketa na Ukrajinu, od kojih je 27 bilo balističkih, kao i 185 udarnih dronova različitih tipova. Glavna meta bio je Kijev. Napadi su izvedeni i na Dnjepropetrovsku, Sumsku, Harkovsku i Poltavsku oblast", napisao je Zelenski.

Oštećene stambene zgrade, škola i ambasada Litvanije

Prema njegovim rečima, službe za vanredne situacije od noćas otklanjaju posledice napada u Kijevu i okolini.

Zelenski je naveo da je pogođeno sedam gradskih okruga u prestonici, kao i da je oštećeno 18 stambenih zgrada, jedna škola, zgrada Ambasade Litvanije i infrastrukturni objekti.

Prema poslednjim podacima, u ruskom napadu na Kijev poginulo je devet osoba, dok je povređeno najmanje 30 ljudi, među kojima je i četvoro dece.

1/11 Vidi galeriju Ruski raketni napad na Kijev - 1. avgust 2026. godine Foto: AP, screenshot X

"Oborena samo jedna balistička raketa"

Ukrajinski predsednik je istakao da je tokom noćašnjeg napada oborena samo jedna balistička raketa, navodeći da je razlog za to nedostatak presretačkih raketa za protivvazdušne sisteme Patriot.

"Upravo ovaj nedostatak protivbalističkih presretača samo podstiče Rusiju da nastavi sa ovakvim napadima na civile", naglasio je Zelenski.

On je ponovo pozvao međunarodne partnere da što pre ojačaju ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, istakavši da svaki novi paket protivbalističkih raketa znači spasavanje života ukrajinskih građana.





Oglasio se Kličko

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je 17 povređenih prevezeno u bolnice, dok je Državna služba za vanredne situacije objavila da su spasioci iz oštećenih zgrada evakuisali ukupno 105 ljudi.

U najmanje pet gradskih okruga izbili su požari i pričinjena je velika materijalna šteta. Na udaru su se našle stambene zgrade, skladišni objekti, auto-perionica, parking i druga infrastruktura. U Solomjanskom okrugu ostaci rakete pogodili su petospratnicu, izazvali požar u dvorištu i dodatno zakomplikovali spasavanje stanara.

"Ljudi su zarobljeni" - napisao je Kličko na Telegramu.

Najteže pogođen Darnicki okrug

Najteže posledice napada pretrpeo je Darnicki okrug, gde je, prema podacima Državne službe za vanredne situacije, život izgubilo sedam osoba, dok je još 14 povređeno, uključujući dvoje dece.

Vatra je zahvatila više administrativnih i poslovnih objekata, izgoreo je veći broj automobila, a oštećenja su zabeležena i na brojnim stambenim zgradama.