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Bečse već danima suočava sa ekstremnim vrućinama, a temperature prelaze 35 stepeni Celzijusa, dok su na pojedinim mestima dostigle gotovo 40 stepeni. Toplotni talas doneo je i neobičan prirodni fenomen - pojavu slatkovodnih meduza u Novom Dunavu.

Zbog visokih temperatura mnoge Bečlije spas od vrućine traže na obalama Dunava. Jedan od njih, Leon, koji je u subotu otišao na kupanje u Novi Dunav, ostao je iznenađen prizorom.

- Invazija meduza polako počinje i u Beču - rekao je za austrijski list "Heute".

Slatkovodne meduze pojavljuju se tokom velikih vrućina

Male slatkovodne meduze zaista se pojavljuju u Novom i Starom Dunavu kada temperatura vode duže vreme ostane visoka. Iako je ovaj prizor mnogim kupačima neuobičajen, stručnjaci ističu da nema razloga za zabrinutost.

Ove gotovo potpuno providne životinje narastu svega jedan do dva centimetra i potpuno su bezopasne za ljude. Iako imaju žarne ćelije, one ne mogu da probiju ljudsku kožu.

Njihova pojava je znak čiste vode

Prisustvo ovih meduza smatra se čak i pozitivnim pokazateljem kvaliteta vode. One uspevaju isključivo u čistim vodama i najčešće se pojavljuju tek kada je voda duže vreme dovoljno zagrejana.

U početku žive kao gotovo neprimetni polipi, a tek kada temperatura dostigne odgovarajući nivo razvijaju se u slobodno plivajuće meduze. Zbog toga se tokom leta iznenada pojavljuju u velikom broju u Novom Dunavu, Starom Dunavu ili luci Kuhelau.

Idealni uslovi za njihov razvoj

Prema poslednjim merenjima, temperatura vode u Novom Dunavu iznosi oko 22,2 stepena Celzijusovih, dok je u Starom Dunavu dostigla 25 stepeni, što predstavlja idealne uslove za razvoj ovih neobičnih slatkovodnih meduza.