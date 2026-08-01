Slušaj vest

Viktorija Stelas iz Anglsija bori se sa gubitkom pamćenja i epileptičnim napadima, a svakodnevno uzima između 15 i 18 tableta nakon što je zbog ujeda krpelja tokom letovanja u Grčkojprovela skoro šest nedelja u komi.

Ova 51-godišnjakinja je 2019. godine, tokom boravka na grčkom ostrvu Siros, dobila simptome slične gripu.

Ubrzo nakon povratka kući počeli su noćni napadi, ali lekari u bolnici nisu uspevali da utvrde uzrok. Nakon magnetne rezonance, helikopterom je prebačena u specijalizovani centar Volton u Liverpulu, gde je uvedena u indukovanu komu.

Dijagnoza je postavljena tek posle 42 dana, piše BBC.

Viktorija Stelas Foto: Printscreen

Život sa trajnim posledicama

Lekari su utvrdili da boluje od krpeljnog meningoencefalitisa (KME), potencijalno smrtonosne upale mozga.

- To mi je potpuno promenilo život. Osim odlaska na posao, više ne izlazim toliko često - rekla je Viktorija.

Ona veruje da ju je krpelj ujeo na imanju rođaka, koji uzgaja koze - životinje koja često privlači krpelje.

- Napadi su se stalno ponavljali, a niko nije znao u čemu je problem. Bila je to neobična infekcija i mislim da tada nisu imali stručnjake koji bi je mogli odmah da je prepoznaju. Od prijema u bolnicu do završetka lečenja prošlo je ukupno oko šest meseci - ispričala je.

- Ponekad samo ćutim, a ranije sam bila veoma društvena.

Zbog posledica bolesti Viktorija je izgubila posao u pabu, kao i posao asistentkinje u nastavi u školi za decu sa smetnjama u razvoju.

- Recite mi koji posao ne zahteva pamćenje? Sve što radite u životu zahteva memoriju - kupovinu, posao, putovanja - kaže ona.

- Kada sam se vratila kući i pokušala ponovo da radim kao asistentkinja, nisam mogla da se setim imena dece u razredima, pa čak ni imena kolega. Prepoznavala bih ljude, ali ne i njihova imena. To mi je i danas problem.

Viktorija Stelas Foto: Printscreen

Rizik od zaraze i značaj vakcinacije

Prema podacima britanske zdravstvene službe (NHS), krpeljni meningoencefalitis je virusna infekcija koju prenose krpelji u Evropi, Rusiji i delovima Kine i Japana.

Simptomi se obično pojavljuju oko nedelju dana nakon ujeda i uključuju umor i glavobolju, nakon čega mogu uslediti napadi, konfuzija i otežan govor. Savetuje se vakcinacija najmanje mesec dana pre putovanja u zemlje u kojima je ova infekcija česta.

Viktorija, koja je rođena u Grčkoj i svake godine tamo letuje, nije znala da vakcina postoji. Sada želi da podigne svest o ovoj infekciji i poziva ljude da se vakcinišu ako putuju u rizična područja.

Svakodnevna borba sa posledicama bolesti

Danas Viktorija uzima između 15 i 18 tableta dnevno i morala je da razvije posebne strategije kako bi mogla da obavlja svakodnevne aktivnosti.

- Sada spavam sa majkom. Srećna sam što imam porodicu i prijatelje koji su mi podrška svih ovih godina - dodala je.

Krpelj Foto: Leonardo Mercon/Shutterstock

Upozorenje stručnjaka

Njena majka Liz Stelas poručuje:

- Morate biti svesni stvari koje deluju bezopasno, a zapravo nisu. Ujed insekta može iz korena da vam promeni život. Mislim da ljudi toga nisu dovoljno svesni.

Vakcina protiv krpeljnog meningoencefalitisa nije dostupna preko javnog zdravstvenog sistema, već se može dobiti privatno.

Savetuje se nošenje dugih rukava i pantalona u područjima gde ima krpelja, korišćenje sredstava za odbijanje insekata, kao i detaljan pregled tela i odeće nakon boravka u prirodi. Krpelja treba što pre ukloniti pincetom.

Profesor Benedikt Majkl sa Univerziteta u Liverpulu, stručnjak za zoonoze, kaže da broj slučajeva krpeljnog meningoencefalitisa u svetu raste.

- Oko tri odsto zaraženih razvije komplikacije u vidu upale mozga, dok 97 odsto neće imati simptome ili će proći kroz fazu sličnu gripu - objasnio je.