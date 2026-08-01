POMRAČENJE NA NEBU IZNAD RUSIJE Više aerodroma hitno zatvoreno - gust crni dim prekrio ovaj grad! Napadnuta jedna od ključnih rafinerija
Više ruskih regiona tokom noći između petka i subote bilo je na meti napada dronovima, a iz Ufe su stigli izveštaji o gustim oblacima crnog dima iznad rafinerije nafte Bašnjeft-Ufanjeftehim.
Kako prenosi Telegram kanal ASTRA, pozivajući se na izjave lokalnih stanovnika, u gradu su se čule eksplozije, dok su kanali koji prate vazdušne uzbune ranije upozorili na opasnost od napada dronovima u Republici Baškortostan.
Regionalni lider Radij Habirov saopštio je da je napad odbijen i da je dim nastao nakon pada ostataka oborenog drona.
"Ostaci oborenog drona pali su u industrijsku zonu, što je izazvalo pojavu dima. Sve hitne službe su na terenu i rade na otklanjanju posledica. Nema poginulih ni povređenih", rekao je Habirov.
Jedna od najvećih rafinerija u Rusiji
Rafinerija Bašnjeft-Ufanjeftehim nalazi se u severnoj industrijskoj zoni Ufe i deo je kompanije Bašnjeft, koja posluje u sastavu Rosnjefta.
Postrojenje godišnje preradi do 8,2 miliona tona sirove nafte i proizvodi motorna goriva, naftni koks, tečni gas, sumpor i aromatične ugljovodonike.
Zajedno sa rafinerijama Bašnjeft-Novojl i Bašnjeft-UNPZ čini Ufski rafinerijski kompleks, jedan od najvećih u Rusiji, sa ukupnim godišnjim kapacitetom prerade od oko 23,5 miliona tona sirove nafte.
Ukrajinski dronovi su i 25. juna gađali rafinerije u Ufi, uključujući i Bašnjeft-Ufanjeftehim.
Rusija tvrdi da je oborila 274 ukrajinska drona
Prema navodima ruskog servisa BBC-ja, od 9 časova po moskovskom vremenu privremeno je obustavljen rad aerodroma u Kazanju, Nižnjem Novgorodu, Samari, Nižnjekamsku, Bugulmi, Čeboksariju, Ufi i Orenburgu zbog opasnosti od napada dronovima.
Tri sata ranije ograničenja su uvedena i na aerodromima Domodedovo u Moskvi i Tambov, gde su i dalje bila na snazi.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana između 20 časova u petak i 7 časova u subotu oborila ukupno 274 ukrajinska drona iznad 16 ruskih regiona, privremeno okupiranog Krima, kao i iznad Crnog i Azovskog mora.
Prema tvrdnjama Ministarstva, dronovi su presretnuti iznad Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske, Saratovske, Smolenske, Tambovske i Tulske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarske pokrajine, kao i iznad Krima i okolnih morskih područja.
(Kurir.rs/Ukrinform)