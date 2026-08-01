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Više ruskih regiona tokom noći između petka i subote bilo je na meti napada dronovima, a iz Ufe su stigli izveštaji o gustim oblacima crnog dima iznad rafinerije nafte Bašnjeft-Ufanjeftehim.

Kako prenosi Telegram kanal ASTRA, pozivajući se na izjave lokalnih stanovnika, u gradu su se čule eksplozije, dok su kanali koji prate vazdušne uzbune ranije upozorili na opasnost od napada dronovima u Republici Baškortostan.

Regionalni lider Radij Habirov saopštio je da je napad odbijen i da je dim nastao nakon pada ostataka oborenog drona.

"Ostaci oborenog drona pali su u industrijsku zonu, što je izazvalo pojavu dima. Sve hitne službe su na terenu i rade na otklanjanju posledica. Nema poginulih ni povređenih", rekao je Habirov.

Jedna od najvećih rafinerija u Rusiji

Rafinerija Bašnjeft-Ufanjeftehim nalazi se u severnoj industrijskoj zoni Ufe i deo je kompanije Bašnjeft, koja posluje u sastavu Rosnjefta.

Postrojenje godišnje preradi do 8,2 miliona tona sirove nafte i proizvodi motorna goriva, naftni koks, tečni gas, sumpor i aromatične ugljovodonike.

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S, HOGP/Russian Defense Ministry Press Service, Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Zajedno sa rafinerijama Bašnjeft-Novojl i Bašnjeft-UNPZ čini Ufski rafinerijski kompleks, jedan od najvećih u Rusiji, sa ukupnim godišnjim kapacitetom prerade od oko 23,5 miliona tona sirove nafte.

Ukrajinski dronovi su i 25. juna gađali rafinerije u Ufi, uključujući i Bašnjeft-Ufanjeftehim.

Rusija tvrdi da je oborila 274 ukrajinska drona

Prema navodima ruskog servisa BBC-ja, od 9 časova po moskovskom vremenu privremeno je obustavljen rad aerodroma u Kazanju, Nižnjem Novgorodu, Samari, Nižnjekamsku, Bugulmi, Čeboksariju, Ufi i Orenburgu zbog opasnosti od napada dronovima.

Tri sata ranije ograničenja su uvedena i na aerodromima Domodedovo u Moskvi i Tambov, gde su i dalje bila na snazi.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana između 20 časova u petak i 7 časova u subotu oborila ukupno 274 ukrajinska drona iznad 16 ruskih regiona, privremeno okupiranog Krima, kao i iznad Crnog i Azovskog mora.