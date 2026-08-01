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Australijski student Aleks Šori (tada 23) umalo je izgubio život nakon što ga je njegova tadašnja devojka, prema presudi suda na Tajvanu, mesecima tajno trovala otrovom za pacove, čak i dok se nalazio u bolnici u kritičnom stanju.

Šori je 2023. godine hitno primljen u bolnicu zbog jakih bolova u stomaku, krvi u mokraći, dijareje i krvarenja iz nosa.

Lekari su kasnije utvrdili da je najmanje tri puta otrovan supervarfarinom, izuzetno otrovnim rodenticidom. Tužilaštvo je navelo da mu je otrov davala tadašnja devojka Jan Čin-ping.

Žena, koja je sada u četrdesetim godinama, optužena je za pokušaj ubistva u decembru 2024. godine, a Okružni sud u Tajpeju prošle sedmice proglasio ju je krivom.

Trovala ga sokom, pa nastavila i u bolnici

Par se upoznao dok je Šori iz australijskog Kvinslenda boravio na jednogodišnjoj razmeni i učio kineski jezik na Univerzitetu Tamkang u Tajpeju.

Sud je utvrdio da mu je Čin-ping prvi put sipala otrov u sok od grožđa kako bi sprečila njegov povratak u Australiju i kraj njihove veze.

Iako se njegovo zdravstveno stanje naglo pogoršavalo, nastavila je da ga truje.

Drugi put otrov mu je dala nakon prijema u bolnicu, a treći put kada je njegov otac Stiven doputovao na Tajvan kako bi sina prebacio na lečenje u Australiju.

Prema navodima suda, Čin-ping je pokušala da navede njegovog oca da potpiše obrazac kojim bi se odbio prijem Aleksa na intenzivnu negu. Takođe je insistirala da bude prevodilac porodici, umesto da bolničko osoblje direktno razgovara sa njima na engleskom jeziku.

Ipak, Šorijev otac uspeo je da obezbedi da njegov sin ostane na intenzivnoj nezi do organizovanja medicinske evakuacije u Australiju.

Majka pronašla praznu bočicu otrova

Dok je Aleks i dalje bio u kritičnom stanju, njegova devojka ga je, prema presudi, treći put otrovala tako što je otrov pomešala sa njegovom terapijom.

Sumnje su postale ozbiljne kada je njegova majka među njegovim stvarima pronašla praznu bočicu otrova za pacove.

Tužilaštvo u Tajpeju saopštilo je da je Aleks pretrpeo ogromnu patnju i da je u svakom trenutku mogao da iskrvari i izgubi život.

"Iako Aleks srećom nije preminuo, patnja koju je pretrpeo na Tajvanu bila je ogromna. U svakom trenutku bio je u opasnosti od masivnih krvarenja iz različitih delova tela i mogao je da umre", navodi se u saopštenju.

Tokom suđenja Aleks Šori i njegovi roditelji doputovali su na Tajvan kako bi svedočili. Jan Čin-ping negirala je optužbe, tvrdeći da je otrov kupila za sebe jer se teško nosila sa smrću pokojnog supruga.

Sud, međutim, nije prihvatio njenu odbranu i zaključio je da je bila opsednuta idejom da zadrži Aleksa na Tajvanu, kao i da je zločin bio pažljivo isplaniran i izvršen bez ikakvog kajanja.

Osuđena je na 11 godina i dva meseca zatvora, uz mogućnost žalbe.