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Iranska vojska saopštila je da je lansirala udarne dronove na strateške objekte američke vojske u vazduhoplovnoj bazi Ahmad al Džaber u Kuvajtu.

Kako se navodi u saopštenju, napad je izveden pre nekoliko časova u okviru 27. faze operacije "Grom", kao odgovor na, kako tvrdi Teheran, nedavnu agresiju američke vojske na Iran, uključujući "brutalni napad" na stambene kuće na ostrvu Kešm na jugu zemlje.

Meta bili hangari, komunikacioni sistemi i skladišta

Prema tvrdnjama iranske vojske, dronovima su gađani hangari za borbene avione, sistemi satelitske komunikacije i skladišta vojne opreme u okviru baze Ahmad al Džaber.

U saopštenju se navodi da ova baza ima važnu ulogu u američkim vazdušnim i izviđačkim operacijama, kao i da predstavlja jedan od ključnih centara za vazdušnu podršku američkih snaga na Bliskom istoku.

Istovremeno, iranska vojska osudila je napad na civilne kuće na ostrvu Kešm, ocenivši ga kao grubo kršenje humanitarnih principa i još jedan primer, kako tvrdi, ratnih zločina protivnika.

Iran: Sankcije i napadi neće nas pokolebati

U saopštenju se ističe da će vojni napadi, sankcije i pretnje samo dodatno učvrstiti jedinstvo i odlučnost Irana u, kako je navedeno, "Svetoj odbrani".

Iranska vojska je takođe saopštila da su opsežne i dugotrajne operacije koje zajedno izvode regularna vojska i Korpus garde islamske revolucije (IRGC) znatno otežale protivniku presretanje iranskih dronova i raketa, uprkos upotrebi i dodatnom jačanju najsavremenijih sistema protivvazdušne odbrane.

Na kraju se tvrdi da je suprotna strana bila prinuđena da uvede strogu cenzuru kako informacije o navodnoj šteti, poginulima i povređenima ne bi dospele u javnost.