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Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski upozorio je da je Ukrajina ostala bez presretačkih raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot nakon što je Rusijaizvela još jedan veliki noćni napad, istakavši da je oborena samo jedna balistička raketa.

Prema navodima ukrajinskih vlasti, samo je u Kijevu poginulo najmanje devet osoba, dok je više od 30 povređeno. Hitne službe i dalje gase više požara koji su izbili u glavnom gradu i okolini, objavio je Zelenski na društvenim mrežama.

Ruski raketni napad na Kijev - 1. avgust 2026. godine Foto: AP, screenshot X

On je naveo da je oštećeno 18 stambenih zgrada, škola, Ambasada Litvanije i infrastrukturni objekti. Ruski napadi pogodili su, kako je rekao, "obične stambene zgrade".

- Rusijaje tokom noći ispalila 35 raketa, od kojih je 27 bilo balističkih, kao i 185 jurišnih dronova različitih tipova - rekao je Zelenski.

Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari.  Foto: Alex Brandon/AP

Glavna meta bio je Kijev, ali su napadnute i Dnjepropetrovska, Sumska, Harkovska i Poltavska oblast.

Zelenski je rekao da je presretnuta samo jedna balistička raketa jer Ukrajina više nije imala presretačke rakete za svoje sisteme Patriot, američke sisteme protivvazdušne odbrane.

Balističke rakete posebno je teško oboriti zbog njihove velike brzine, a sistemi Patriot se smatraju najefikasnijom zaštitom od takvih projektila.

Sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot Foto: Shutterstock, EPA / Atef Safadi

- Ključno je da naši partneri shvate da su ove sposobnosti potrebne ne negde u zalihama za hipotetičke scenarije, već ovde i sada, kako bi se obuzdao i zaustavio ruski rat u Ukrajini - rekao je Zelenski.

- Svaki paket presretačkih raketa za balističke projektile spasava živote naših ljudi, a svaka noć bez njih znači veći broj žrtava. Zahvaljujem svima koji rade na jačanju naše odbrane - poručio je Zelenski.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Preneo: V.M.)

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