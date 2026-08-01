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Dok milioni turista ovog leta putuju na odmor širom Evrope, zdravstveni stručnjaci upozoravaju na porast čak sedam opasnih bolesti koje se šire zbog dugotrajnih toplotnih talasa i visokih temperatura mora i vazduha.

Najveći rizik preti na popularnim destinacijama poput Španije, Grčke, Francuske i Italije, gde klimatske promene pogoduju širenju bakterija, virusa i parazita.

Paraziti iz hrane i bazena izazivaju jake stomačne tegobe

Među najvećim letnjim pretnjama su infekcije koje se prenose hranom i vodom. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) upozorava da visoke temperature ubrzavaju razmnožavanje bakterija u hrani, povećavajući rizik od trovanja.

Posebnu pažnju privlače paraziti Cyclospora i Cryptosporidium, koji izazivaju teške dijareje. Poslednjih godina zabeleženi su brojni slučajevi među turistima koji su boravili u hotelima sa "all inclusive" ponudom, a zaraza je povezana sa kontaminiranim bazenima, vodenim parkovima i neopranom hranom.

Opasne bakterije u toplom moru

Toplo i blago slano more pogoduje razmnožavanju bakterija Vibrio, koje mogu da izazovu ozbiljne infekcije ako dospeju u posekotine ili otvorene rane tokom kupanja.

U težim slučajevima infekcija može dovesti do trovanja krvi (sepse), posebno kod osoba sa oslabljenim imunitetom ili hroničnim bolestima.

Bakterije se mogu naći i u sirovim ili nedovoljno termički obrađenim morskim plodovima, i mogu da izazovu povraćanje, dijareju i visoku temperaturu. ECDC upozorava da je rizik ove godine neuobičajeno visok zbog rekordno toplog mora.

Komarci i krpelji prenose sve više bolesti

Produžena leta omogućila su širenje invazivnih komaraca, pa se u Evropi beleži sve više slučajeva denge, čikungunje i virusa Zapadnog Nila. Prošle godine broj obolelih od virusa Zapadnog Nila bio je oko 40 odsto veći od desetogodišnjeg proseka, dok su Francuska i Italija prijavile više od hiljadu slučajeva čikungunje.

Istovremeno, toplije vreme produžilo je sezonu aktivnosti krpelja. Oni prenose lajmsku bolest, krpeljski meningoencefalitis, ali i krimsko-kongoansku hemoragijsku groznicu, virus koji u najtežim slučajevima može dovesti do 40 odsto smrtnih slučajeva.

Nedavno su u Španiji potvrđena dva slučaja ove bolesti.

Kako se zaštititi

Stručnjaci preporučuju korišćenje repelenata protiv insekata, nošenje odeće dugih rukava i nogavica u prirodi, izbegavanje kupanja sa otvorenim ranama u toplom moru, kao i pažljivo biranje hrane i vode tokom putovanja.