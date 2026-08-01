POSLATO HITNO UPOZORENJE TURISTIMA! 7 OPASNIH bolesti vreba na POPULARNIM destinacijama! Čuvajte se i dobro se zaštitite! NIJE NAIVNO UOPŠTE, OPREZ!
Dok milioni turista ovog leta putuju na odmor širom Evrope, zdravstveni stručnjaci upozoravaju na porast čak sedam opasnih bolesti koje se šire zbog dugotrajnih toplotnih talasa i visokih temperatura mora i vazduha.
Najveći rizik preti na popularnim destinacijama poput Španije, Grčke, Francuske i Italije, gde klimatske promene pogoduju širenju bakterija, virusa i parazita.
Paraziti iz hrane i bazena izazivaju jake stomačne tegobe
Među najvećim letnjim pretnjama su infekcije koje se prenose hranom i vodom. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) upozorava da visoke temperature ubrzavaju razmnožavanje bakterija u hrani, povećavajući rizik od trovanja.
Posebnu pažnju privlače paraziti Cyclospora i Cryptosporidium, koji izazivaju teške dijareje. Poslednjih godina zabeleženi su brojni slučajevi među turistima koji su boravili u hotelima sa "all inclusive" ponudom, a zaraza je povezana sa kontaminiranim bazenima, vodenim parkovima i neopranom hranom.
Opasne bakterije u toplom moru
Toplo i blago slano more pogoduje razmnožavanju bakterija Vibrio, koje mogu da izazovu ozbiljne infekcije ako dospeju u posekotine ili otvorene rane tokom kupanja.
U težim slučajevima infekcija može dovesti do trovanja krvi (sepse), posebno kod osoba sa oslabljenim imunitetom ili hroničnim bolestima.
Bakterije se mogu naći i u sirovim ili nedovoljno termički obrađenim morskim plodovima, i mogu da izazovu povraćanje, dijareju i visoku temperaturu. ECDC upozorava da je rizik ove godine neuobičajeno visok zbog rekordno toplog mora.
Komarci i krpelji prenose sve više bolesti
Produžena leta omogućila su širenje invazivnih komaraca, pa se u Evropi beleži sve više slučajeva denge, čikungunje i virusa Zapadnog Nila. Prošle godine broj obolelih od virusa Zapadnog Nila bio je oko 40 odsto veći od desetogodišnjeg proseka, dok su Francuska i Italija prijavile više od hiljadu slučajeva čikungunje.
Istovremeno, toplije vreme produžilo je sezonu aktivnosti krpelja. Oni prenose lajmsku bolest, krpeljski meningoencefalitis, ali i krimsko-kongoansku hemoragijsku groznicu, virus koji u najtežim slučajevima može dovesti do 40 odsto smrtnih slučajeva.
Nedavno su u Španiji potvrđena dva slučaja ove bolesti.
Kako se zaštititi
Stručnjaci preporučuju korišćenje repelenata protiv insekata, nošenje odeće dugih rukava i nogavica u prirodi, izbegavanje kupanja sa otvorenim ranama u toplom moru, kao i pažljivo biranje hrane i vode tokom putovanja.
ECDC upozorava da će, kako leta postaju sve toplija i duža, rizik od širenja ovih infekcija nastaviti da raste širom Evrope.
(Kurir.rs/The Sun)