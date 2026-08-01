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Ukrajina je saopštila da je otkrila intenzivnu rusku propagandnu kampanju širom Evrope, u kojoj se, kako tvrdi Kijev, migrantska kriza u španskoj enklavi Seuta koristi za destabilizaciju regiona.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha objavio je na mreži Iks da su analitičari identifikovali prorusku medijsku mrežu predvođenu Pravdom i RT-om, koja je, prema njegovim navodima, objavila hiljade tekstova o migrantskoj krizi u Seuti.

Prema procenama koje je izneo, zabeleženo je više od 1.500 takvih objava, uključujući oko 300 tekstova koje je objavila verzija Pravde na španskom jeziku.

Kijev pozvao na zabranu ruskih propagandnih medija

Sibiha je ocenio da Rusija godinama koristi migrantska pitanja i druge osetljive teme kako bi širila strah i destabilizovala evropske zemlje.

"Ne radi se o samoj situaciji, već o načinu na koji Rusija pokušava da iskoristi svaku temu koja može koristiti njenoj agendi. Jedini način da se javnost zaštiti od takvog mešanja jeste da se ono u potpunosti preseče", poručio je Sibiha.

1/8 Vidi galeriju Seuta - Migranti se probijaju u španski gradiš na severu Afrike Foto: Marcos Moreno / Zuma Press / Profimedia

On je pozvao evropske partnere da u potpunosti zabrane rad svih ruskih propagandnih medija.

U međuvremenu, špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je od početka migrantske krize više od 50.000 ljudi ilegalno ušlo u špansku enklavu Seutu iz Maroka, dok lokalne vlasti tvrde da je stvarni broj još veći.

Zbog krize u Seuti, vlade Italije i Češke pozvale su na zatvaranje šengenskog prostora za Španiju.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da će Evropska unija pojačati podršku Španiji u rešavanju migrantske krize u Seuti, gde su desetine hiljada migranata ilegalno prešle granicu iz Maroka.





Događaji u Seuti kao primer "hibridnog ratovanja"?

Motivi ljudi koji su pokušali da pređu granicu bili su različiti. Dok je deo njih želeo da se domogne Evrope u potrazi za boljim životom, policijski izvori navode da su pojedini učesnici ceo događaj posmatrali kao izazov ili priliku za izazivanje nereda.

Prema pisanju lista ABC, izvori iz obaveštajnih službi smatraju da su postojali pokazatelji koji su mogli unapred da ukažu na mogućnost ovakvog razvoja događaja.

Oni ističu da bezbednosne službe redovno analiziraju migrantske tokove i potencijalne rizike, zbog čega dešavanja u Seuti ocenjuju kao mogući primer "hibridnog ratovanja".