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Migingo, malo ostrvo na Viktorijinom jezeru u istočnoj Africi, nedaleko od granice Kenije i Ugande, često se navodi kao jedno od najgušće naseljenih mesta na planeti.

Površina ostrva iznosi svega oko 2.000 kvadratnih metara, što je manje od polovine standardnog fudbalskog igrališta. Ipak, u vreme vrhunca ribolovne sezone na njemu boravi i do 500 ljudi.

Prema popisu stanovništva iz 2009. godine, Migingo je imao 131 stalnog stanovnika, ali se taj broj tokom godine značajno menja jer na ostrvo dolaze ribari iz okolnih zemalja u potrazi za dobrim ulovom.

Zbog ograničenog prostora gotovo svaki deo ostrva je iskorišćen. Limene kuće podignute su tik jedna uz drugu, između njih prolaze uske staze, dok se slobodan prostor koristi za smeštaj ribarske opreme, motora, mreža i robe namenjene malim prodavnicama.

Foto: hayakato/Shutterstock

Na Migingu gotovo da nema drveća niti zelenih površina. Posmatrano iz vazduha, ostrvo izgleda kao gusta celina sastavljena od limenih krovova, a prolazi između objekata toliko su uski da se dve osobe jedva mogu mimoići.

Sve podređeno ribolovu

Uprkos skučenom prostoru, stanovnici imaju osnovne uslove za svakodnevni život. Na ostrvu rade male prodavnice, barovi i ugostiteljski objekti u kojima se ribari okupljaju nakon povratka sa jezera.

Pijaća voda, hrana i ostale potrepštine dopremaju se čamcima sa kopna, dok se električna energija uglavnom dobija pomoću agregata i solarnih panela.

Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Glavni razlog zbog kojeg ljudi dolaze na Migingo nalazi se u vodama koje ga okružuju. Viktorijino jezero jedno je od najznačajnijih ribolovnih područja u Africi, a posebno je tražen nilski grgeč, čije se meso izvozi na brojna svetska tržišta.

Mogućnost dobre zarade tokom godina privukla je ribare iz Kenije, Ugande i Tanzanije, koji su nekada gotovo pustu stenu pretvorili u gusto naseljenu zajednicu.

Ostrvo zbog kojeg su se sporile dve države

Bogata ribolovna područja oko Miginga bila su razlog dugogodišnjeg teritorijalnog spora između Kenije i Ugande. Obe države polagale su pravo na ostrvo zbog njegove ekonomske važnosti i vrednih ribljih resursa.

Iako su povremeno dolazilo do tenzija između ribara i bezbednosnih snaga, život na ostrvu odvijao se bez prekida. Svakodnevno desetine čamaca isplovljavaju na jezero i vraćaju se sa ulovom koji mnogim porodicama predstavlja glavni izvor prihoda.

Fotografije Miginga već godinama privlače pažnju širom sveta. Mnogi teško mogu da poveruju da na prostoru manjem od pola fudbalskog terena može da živi toliko ljudi.

Na ostrvu nema prostranih kuća, širokih ulica niti dvorišta. Gotovo svaki kvadratni metar ima svoju namenu, a svakodnevni život odvija se u veoma skučenom prostoru.