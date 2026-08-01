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Bivši pripadnik britanskih Kraljevskih marinaca i zvezda Netfliksovog dokumentarca Nirmal Purđa među deset je planinara koji su poginuli nakon što ih je zahvatila smrtonosna lavina u Pakistanu.

Purđa je predvodio planinarsku ekspediciju na Brod Pik, jedan od najviših vrhova na svetu, kada je došlo do tragedije.

Nirmal Purđa Foto: Malte Ossowski/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia, Shutterstock

Lavina pogodila grupu tokom uspona

Planinari su u četvrtak osvajali vrh visok 8.051 metar, kada ih je oko podneva po lokalnom vremenu pogodila lavina. Nesreća se dogodila dok su prolazili kroz jedan od najopasnijih delova planine na putu ka vrhu.

Posle lavine grupa je potpuno izgubila kontakt sa baznim kampom, što je pokrenulo veliku akciju potrage i spasavanja.

Nirmal Purđa Foto: NARENDRA SHRESTHA/EPA

U poslednjem trenutku promenio rutu

U potresnom obratu, Purđa je neposredno pre nesreće na Instagramu otkrio da je u poslednjem trenutku promenio plan uspona.

U jednoj od svojih poslednjih objava napisao je da je promena rute bila deo pokušaja da postane prva osoba u istoriji koja će bez dodatnog kiseonika dva puta osvojiti svih 14 vrhova viših od 8.000 metara.

1/4 Vidi galeriju Poginuli alpinista Nirmal Purđa Foto: Netflix / Everett / Profimedia, Malte Ossowski/SVEN SIMON / imago stock&people / Profimedia, Shutterstock, Malte Ossowski/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia

Dirljiv oproštaj organizatora ekspedicije

Kompanija Elite Exped, koja je organizovala ekspediciju, potvrdila je njegovu smrt i oprostila se od stradalih.

- Sa dubokom tugom i slomljenim srcem potvrđujemo da je Nirmal Purđa tragično izgubio život nakon lavine na Brod Piku. Naše misli, molitve i iskreno saučešće upućujemo njihovim porodicama, prijateljima i najbližima. Ne postoje reči koje mogu ublažiti bol zbog ovog nezamislivog gubitka i molimo sve da poštuju njihovu privatnost u ovim teškim trenucima - naveli su.