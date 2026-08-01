"IZLAZIM SAMO SA BOGATIM CRNCIMA" Influenserka i "OnlyFans" model BRUTALNO ubila svog dečka Kristijana! Sklopila je dogovor sa tužilaštvom! (FOTO)
Model sa platforme "OnlyFans" Kortni Kleni (30) postigla je sporazum sa tužilaštvom samo mesec dana pre početka suđenja zbog optužbi da je tokom svađe nasmrt izbola svog dečka Kristijana Obumselija (27).
Muškarac preminuo nakon uboda nožem
Policija je izašla na lice mesta nakon što je Kleni pozvala broj za hitne slučajeve 911. Po dolasku su zatekli Kristijana sa ubodnom ranom u predelu ramena, dok je model bila prekrivena njegovom krvlju.
Obumseli je hitno prevezen u bolnicu sa ubodnom ranom dubokom oko osam centimetara, ali je ubrzo podlegao povredama. Kada je ispitana, Kleni je tvrdila da je nož potegla u samoodbrani, navodeći da ju je dečko prethodno oborio na pod i pokušao da je zadavi.
Optužena za ubistvo drugog stepena
Nakon istrage, protiv Kleni je podignuta optužnica za ubistvo drugog stepena zbog smrti Obumselija, koja se dogodila 2022. godine u Majamiju. Sada, mesec dana pre zakazanog početka suđenja, postigla je sporazum sa tužilaštvom.
Detalji sporazuma još nisu objavljeni, a biće predstavljeni sudu u okrugu Majami-Dejd 10. avgusta.
- Uzdržaćemo se od komentara o konkretnim uslovima sporazuma dok oni ne budu zvanično predstavljeni sudu - rekao je njen advokat.
Tužilaštvo: Veza je bila burna i puna sukoba
Tokom ranijih ročišta tužilaštvo je tvrdilo da je tragedija posledica "burne i konfliktne veze" kod ovog para.
Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je tada 25-godišnja kreatorka sadržaja na "OnlyFans" navodno objavljivala provokativne fotografije i snimke na društvenim mrežama samo nekoliko sati nakon što je, prema optužnici, usmrtila dečka.
Prijatelji para ispričali su za američke medije da su njihove svađe bile česte i veoma žestoke.
- Videli smo kako ga ona udara. Nikada nisam video da je on udario nju - rekla je njihova prijateljica Ešli Von.
Komšije često zvale policiju
Komšije iz zgrade u kojoj su živeli tvrde da je par imao dugu istoriju sukoba, zbog čega je policija više puta intervenisala. Odbrana Kortni Kleni tvrdi da je Kristijan bio nasilan prema njoj, dok njegova porodica insistira da je upravo ona bila zlostavljač u vezi.
Samo dve nedelje pre nego što je optužena za ubistvo, Kleni je gostovala u jednom podkastu, gde je izjavila da "izlazi samo sa bogatim crncima", dok su je voditelji u šali nazvali "toksičnom".
Nekoliko sati pre hapšenja objavila je i video uživo na Instagramu u kojem je plesala i govorila o svojim planovima za narednih pet godina. Kleni se već četiri godine nalazi u pritvoru u zatvoru u Majamiju, gde čeka početak suđenja.
(Kurir.rs/The Sun)