STALNO SU BILI U SUKOBIMA

STALNO SU BILI U SUKOBIMA

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Model sa platforme "OnlyFans" Kortni Kleni (30) postigla je sporazum sa tužilaštvom samo mesec dana pre početka suđenja zbog optužbi da je tokom svađe nasmrt izbola svog dečka Kristijana Obumselija (27).

1/8 Vidi galeriju Influenserka i model "OnlyFansa" Kortni Kleni Foto: Pedro Portal/Miami Herald, Pedro Portal/Pool Miami Herald, HOGP/Hawaii Police Department

Muškarac preminuo nakon uboda nožem

Policija je izašla na lice mesta nakon što je Kleni pozvala broj za hitne slučajeve 911. Po dolasku su zatekli Kristijana sa ubodnom ranom u predelu ramena, dok je model bila prekrivena njegovom krvlju.

Obumseli je hitno prevezen u bolnicu sa ubodnom ranom dubokom oko osam centimetara, ali je ubrzo podlegao povredama. Kada je ispitana, Kleni je tvrdila da je nož potegla u samoodbrani, navodeći da ju je dečko prethodno oborio na pod i pokušao da je zadavi.

Kortni Kleni Foto: Printscreen

Optužena za ubistvo drugog stepena

Nakon istrage, protiv Kleni je podignuta optužnica za ubistvo drugog stepena zbog smrti Obumselija, koja se dogodila 2022. godine u Majamiju. Sada, mesec dana pre zakazanog početka suđenja, postigla je sporazum sa tužilaštvom.

Detalji sporazuma još nisu objavljeni, a biće predstavljeni sudu u okrugu Majami-Dejd 10. avgusta.

- Uzdržaćemo se od komentara o konkretnim uslovima sporazuma dok oni ne budu zvanično predstavljeni sudu - rekao je njen advokat.

Tuča Foto: Printscreen

Tužilaštvo: Veza je bila burna i puna sukoba

Tokom ranijih ročišta tužilaštvo je tvrdilo da je tragedija posledica "burne i konfliktne veze" kod ovog para.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je tada 25-godišnja kreatorka sadržaja na "OnlyFans" navodno objavljivala provokativne fotografije i snimke na društvenim mrežama samo nekoliko sati nakon što je, prema optužnici, usmrtila dečka.

Prijatelji para ispričali su za američke medije da su njihove svađe bile česte i veoma žestoke.

- Videli smo kako ga ona udara. Nikada nisam video da je on udario nju - rekla je njihova prijateljica Ešli Von.

Tuča Foto: Printscreen

Komšije često zvale policiju

Komšije iz zgrade u kojoj su živeli tvrde da je par imao dugu istoriju sukoba, zbog čega je policija više puta intervenisala. Odbrana Kortni Kleni tvrdi da je Kristijan bio nasilan prema njoj, dok njegova porodica insistira da je upravo ona bila zlostavljač u vezi.

Samo dve nedelje pre nego što je optužena za ubistvo, Kleni je gostovala u jednom podkastu, gde je izjavila da "izlazi samo sa bogatim crncima", dok su je voditelji u šali nazvali "toksičnom".

Kortni Kleni Foto: Pedro Portal/Pool Miami Herald