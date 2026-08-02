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General Aleksus Grinkevič, komandant Evropske komande američke vojske (EUCOM), uputio je Pentagonu pisano upozorenje da će, ukoliko ne dobije još jedan mornarički razarač, morati da bira između odbrane Izraela i teritorije Sjedinjenih Američkih Država, objavio je danas "Vašington post", pozivajući se na neimenovane zvaničnike.

Kako navodi list, Evropska komanda koordinira vojne operacije u Sredozemnom moru, gde američki ratni brodovi učestvuju u presretanju projektila ispaljenih na Izrael iz Irana i jemenskih pobunjenika Huta, koje podržava Teheran.

Prema navodima lista, od pet američkih razarača stacioniranih u španskoj bazi Rota, dva su se juče nalazila u Sredozemnom moru.

Istovremeno, Evropska komanda zadužena je i za zaštitu od mogućih ruskih upada na teritoriju NATO-a, kao i od pretnje ruskih raketa dugog dometa koje mogu da dosegnu teritoriju SAD, navodi "Vašington post".

Pentagon je odbio da komentariše navode lista, Evropska komanda nije odgovorila na zahtev da pruži komentar, a predstavnik Ambasade Izraela u Vašingtonu nije bio dostupan za izjavu.

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