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Još sedam civila povređeno je u novim ruskim napadima na Hersonsku oblast, saopštila je Hersonska regionalna vojna administracija.

Prema navodima administracije, ruske snage su FPV dronom napale selo Mikilske u Darivskoj zajednici. Tom prilikom povređen je muškarac (65), koji je zadobio povrede od eksplozije i gelere u rukama i nozi. On je prevezen u bolnicu.

U Korabeljskom okrugu Hersona dron je pogodio ženu (38), koja je zadobila povrede od eksplozije.

U istom delu grada teško je ranjen i muškarac (38). Zadobio je gelere u stomaku i nogama, potres mozga, eksplozivne povrede i zatvorenu povredu glave. Lekari se bore za njegov život.

Dron pogodio automobil, među povređenima i službenica administracije

U Centralnom okrugu Hersona ruski dron pogodio je automobil. U napadu je povređen muškarac (34), koji je zadobio eksplozivne povrede, potres mozga, gelere u nozi i otvoreni prelom. Hospitalizovan je i njegovo stanje je za sada stabilno.

Medicinsku pomoć zatražila je i stanovnica (30) Hersona, koja je prethodnog dana povređena u napadu dronom u Korabeljskom okrugu. Prema prvim informacijama, zadobila je eksplozivne povrede.

Lekarsku pomoć dobila je i službenica (44) Hersonske regionalne vojne administracije, koja je povređena u ruskom napadu dronom na Centralni okrug Hersona tokom noći između 28. i 29. jula. Zadobila je eksplozivne povrede i potres mozga, a nakon ukazane pomoći upućena je na kućno lečenje.