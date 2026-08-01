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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskidanas je na društvenim mrežama objavio da su snage njegove države ;prošle noći napale "infrastrukturu tri ruske rafinerije u Baškortostanu", 1.600 kilometara od ukrajinskih položaja.

Šef Republike Baškortostan Radi Habirov rekao je ranije danas da je odbijen još jedan napad dronom na grad Ufu.

Habirov je umanjio značaj napada priznajući samo da su ostaci drona izazvali "dim u industrijskoj zoni", dok su slike na internetu prikazivale veliki oblak dima.

Zelenski je rekao da su ukrajinski napadi pogodili i "mete" u Crnom i Azovskom moru pominjući ruski kontejnerski brod Janina, "pod sankcijama, koji je plovio pod ruskom zastavom i imao je kapacitet veći od 100.000 tona".

Ruska Državna korporacija za atomsku energiju (Rosatom) je saopštila da je taj brod potonuo.

Kurir.rs/Beta

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