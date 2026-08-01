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Izraelska vojska je danas ubila dva Palestinca i uništila dva skladišta lekova u blizini jedne bolnice u Pojasu Gaze.

Vlada Izraela ;još nije saopštila da li je prihvatila sporazum SAD i Hamasa o razoružanju tog palestinskog pokreta protiv kojeg je ratovala, prenela je danas britanska agencije Rojters na svom sajtu.

Zdravstvene službe Pojasa Gaze saopštile da su u napadu iz vazduha dva Palestinca ubijena u naselju Šeik Radvan u gradu Gazi. Izraelska vojska je saopštila da su to bili članovi Hamasa, ali nije dala detalje.

Tokom noći, jednim om iz vazduha Izrael je uništio ;dva skladišta koja je koristila Bolnica mučenika Al-Aksa za skladištenje lekova u Deir al-Balahu, u južnom delu Pojasa Gaze, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze.

Izraelska vojska se nije oglasila o tom napadu.

1/12 Vidi galeriju Gaza Foto: Jehad Alshrafi / AFP / Profimedia, EPA

Bolnica je navela da je u skladištima medicinski materijal za lečenje pacijenata sa bolesnim bubrezima i za dijalizu, kao i drugi, za previjanje rana i rutinske tretmane.

Po rečima Fatime Šarab, raseljene Palestinke koja se sklonila u kamp u blizini skladišta, mnogi ljudi kojima je potrebna medicinska nega potražili su utočište u tom području da bi bili bliže bolnici.

Izraelska vojska je izdala naređenje za evakuaciju pre bombardovanja područja.

"Kada smo se vratili, kampa više nije bilo", rekla je Palestinka.

1/23 Vidi galeriju Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu još nije javno komentarisao izjavu predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) o sporazumu o razoružavanju Hamasa, dok je ministar za državnu bezbednost Izraela Itamar Ben-Gvir nazvao taj sporazum neprihvatljivim.

Trampov Savet za mir zadužen za sprovođenje njegovog plana za okončanje rata u Gazi je u četvrtak saopštio ;plan koji predviđa razorušavanje Hamasa što je taj pokret prihvatio, formiranje nove palsetinske političke vlasti Gaze, obustavljanje izraelskih vojnih operacija u Pojasu Gaze i na kraju moguće povlačenje snaga Izraela iz te oblasti.