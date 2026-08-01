KRVAVI NAPAD IZRAELA NA GAZU: Vojska ubila dva Palestinca i uništila skladišta lekova
Izraelska vojska je danas ubila dva Palestinca i uništila dva skladišta lekova u blizini jedne bolnice u Pojasu Gaze.
Vlada Izraela ;još nije saopštila da li je prihvatila sporazum SAD i Hamasa o razoružanju tog palestinskog pokreta protiv kojeg je ratovala, prenela je danas britanska agencije Rojters na svom sajtu.
Zdravstvene službe Pojasa Gaze saopštile da su u napadu iz vazduha dva Palestinca ubijena u naselju Šeik Radvan u gradu Gazi. Izraelska vojska je saopštila da su to bili članovi Hamasa, ali nije dala detalje.
Tokom noći, jednim om iz vazduha Izrael je uništio ;dva skladišta koja je koristila Bolnica mučenika Al-Aksa za skladištenje lekova u Deir al-Balahu, u južnom delu Pojasa Gaze, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze.
Izraelska vojska se nije oglasila o tom napadu.
Bolnica je navela da je u skladištima medicinski materijal za lečenje pacijenata sa bolesnim bubrezima i za dijalizu, kao i drugi, za previjanje rana i rutinske tretmane.
Po rečima Fatime Šarab, raseljene Palestinke koja se sklonila u kamp u blizini skladišta, mnogi ljudi kojima je potrebna medicinska nega potražili su utočište u tom području da bi bili bliže bolnici.
Izraelska vojska je izdala naređenje za evakuaciju pre bombardovanja područja.
"Kada smo se vratili, kampa više nije bilo", rekla je Palestinka.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu još nije javno komentarisao izjavu predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) o sporazumu o razoružavanju Hamasa, dok je ministar za državnu bezbednost Izraela Itamar Ben-Gvir nazvao taj sporazum neprihvatljivim.
Trampov Savet za mir zadužen za sprovođenje njegovog plana za okončanje rata u Gazi je u četvrtak saopštio ;plan koji predviđa razorušavanje Hamasa što je taj pokret prihvatio, formiranje nove palsetinske političke vlasti Gaze, obustavljanje izraelskih vojnih operacija u Pojasu Gaze i na kraju moguće povlačenje snaga Izraela iz te oblasti.
Kurir.rs/Beta/Rojters