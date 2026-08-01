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Veliki šumski požaru oblasti Porto Germeno, zapadno od Atine, prerastao je u megapožar, zahvatio više od 100 kuća i primorao vatrogasce da se na pojedinim delovima povuku pred vatrenom stihijom, dok su vlasti naredile nove evakuacije stanovništva.

Prema proceni zamenika gradonačelnika grada Mandre, više od 100 kuća je izgorelo ili je oštećeno u požaru koji se proširio na tri aktivna fronta, prenosi Prototema.

1/9 Vidi galeriju Grčka požar Foto: Romanos Lioutas / imago stock&people / Profimedia, ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Neposredno je ugroženo naselje Livadostra u Beotiji, čijim je stanovnicima naređena hitna evakuacija.

Tokom dana naređena je i evakuacija naselja Agija Paraskevi (Sveta Paraskeva), Krio Pigadi i Agios Nektarios (Sveti Nektarije).

1/9 Vidi galeriju Grčka požar Foto: Romanos Lioutas / imago stock&people / Profimedia, ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Veliki požar i dalje besni i u oblasti Panorama Egijalije, iznad mesta Selijanitika u Ahaji, na severozapadu poluostrva Peloponez, gde su vlasti naredile evakuaciju naselja Aravonica, Sinania, Agii Teodori i Lidoriki.

Tokom noći evakuisani su i stanovnici naselja Neo Erineo i Aravonica u oblasti Nerandzies.

Grčka obalska straža jutros je evakuisala 12 osoba sa plaže u Porto Germenu, dok su tokom noći sprovedene i akcije spasavanja građana iz priobalnih područja.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis obišao je Operativni centar vatrogasne službe kako bi bio informisan o razvoju situacije.

Za oblasti Atike i Evije danas je proglašen peti, najviši stepen opasnosti od izbijanja i širenja požara.

Stanovnici zapadne Atike i Beotije proveli su dramatičnu noć, pošto se požar proširio prema Porto Germenu, izazivajući nove evakuacije.

Foto: Michael Varaklas/AP

Grčke vlasti upozoravaju da su vremenski uslovi i dalje izuzetno nepovoljni, zbog čega postoji velika opasnost od daljeg širenja požara.