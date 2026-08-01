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Ruske vojne snage izvršile su vazdušne udare na objekte transportne infrastrukture u lukama u Odesi i Nikolajevu u Ukrajini, a koje navodno ne koriste ukrajinske oružane snage, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.

"Kao rezultat napada visokopreciznim vazdušnim oružjem i bespilotnim letelicama, u luci Odesa su oštećeni rezervoari sa gorivom i mazivima namenjenim za snabdevanje ukrajinskih oružanih snaga, a u luci Nikolajev oštećen je morski tegljač preuređen za upotrebu bespilotnih čamaca", navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

Prethodno su ruske snage izvele napade na fabriku "Fajer Point" sa sedištem u Kijevu, a koja proizvodi komponente i bojeve glave za krstareće rakete "flamingo".

Pored toga, pogođeno je još nekoliko objekata u kojima se proizvode delovi za ukrajinsko naoružanje.

Kako navodi agencija RIA Novosti, Ministarstvo odbrane je više puta naglašavalo da ruske snage ciljaju infrastrukturu kako bi smanjile vojni i ekonomski potencijal neprijatelja i da pri napadima koriste dronove i precizno oružje velikog dometa sposobno da uništi bilo koju metu kako u Kijevu, tako i na celoj ukrajinskoj teritoriji.

Kurir.rs/RIA Novosti

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