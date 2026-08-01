Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Za samo šest nedelja, Masku je "isparilo" čak 646 milijardi dolara

Za samo šest nedelja, Masku je "isparilo" čak 646 milijardi dolara

Slušaj vest

Od vrhunca sredinom juna, bogatstvo američkog multimilijardera Ilona Maska se smanjilo za oko 50 odsto, navodi se u Indeksu milijardera američke agencije Blumberg.

Šef Tesle i SpejsEks-a, međutim, ostaje najbogatiji čovek sveta sa imovinom čija je neto vrednost procenjena na 684 milijarde dolara.

Za samo šest nedelja, Masku je "isparilo" čak 646 milijardi dolara.

Po Blumbergovom Indeksu milijardera, Maskovo lično bogatstvo je palo sa vrhunca od približno 1,33 biliona dolara u junu na 684 milijarde dolara danas.

Taj oštar pad je prvenstveno posledica značajnog pada cene akcija SpejsEks-a od početne javne ponude kompanije sredinom juna. Pošto je cena skočila na početnim trgovačkim sesijama, akcije su izgubile gotovo polovinu svoje vrednosti u odnosu na vrhunac.

Foto: AP Evan Agostini, Shutterstock

Pošto Ilon Mask poseduje približno 40 odsto SpejsEks-a, svako značajno kretanje cene akcija te kompanije direktno utiče na neto vrednost njegovog ličnog bogatstva. Taj gubitak je više na papiru, računovodstveni jer stotine milijardi dolara nisu zaista otišle s njegovih računa.

Maskovo bogatstvo je i dalje veće od bogatstava Larija Pejdža, suosnivača Gugla i Džefa Bezosa, osnivača Amazona, koji su drugi i treći na rang listi.

Na spisku prvih deset najbogatijih po Blumbergovom Indeksu milijardera i dalje su uglavnom tehnološki milijarderi. Tu su i Mark Zakerberg kao i Džensen Huang, suosnivač i izvršni direktor proizvođača čipova Nvidia.