Slušaj vest

Od vrhunca sredinom juna, bogatstvo američkog multimilijardera Ilona Maska se smanjilo za oko 50 odsto, navodi se u Indeksu milijardera američke agencije Blumberg.

Šef Tesle i SpejsEks-a, međutim, ostaje najbogatiji čovek sveta sa imovinom čija je neto vrednost procenjena na 684 milijarde dolara.

Za samo šest nedelja, Masku je "isparilo" čak 646 milijardi dolara.

Po Blumbergovom Indeksu milijardera, Maskovo lično bogatstvo je palo sa vrhunca od približno 1,33 biliona dolara u junu na 684 milijarde dolara danas.

Taj oštar pad je prvenstveno posledica značajnog pada cene akcija SpejsEks-a od početne javne ponude kompanije sredinom juna. Pošto je cena skočila na početnim trgovačkim sesijama, akcije su izgubile gotovo polovinu svoje vrednosti u odnosu na vrhunac.

Džef Bezos Ilon Mask Mark Zakerberg
Foto: AP Evan Agostini, Shutterstock

Pošto Ilon Mask poseduje približno 40 odsto SpejsEks-a, svako značajno kretanje cene akcija te kompanije direktno utiče na neto vrednost njegovog ličnog bogatstva. Taj gubitak je više na papiru, računovodstveni jer stotine milijardi dolara nisu zaista otišle s njegovih računa.

Maskovo bogatstvo je i dalje veće od bogatstava Larija Pejdža, suosnivača Gugla i Džefa Bezosa, osnivača Amazona, koji su drugi i treći na rang listi.

Na spisku prvih deset najbogatijih po Blumbergovom Indeksu milijardera i dalje su uglavnom tehnološki milijarderi. Tu su i Mark Zakerberg kao i Džensen Huang, suosnivač i izvršni direktor proizvođača čipova Nvidia.

Kurir.rs/Blumberg

Ne propustitePlanetaNOVI OGROMAN USPEH ZA MASKA! Najveća raketa u istoriji ostvarila KLJUČNE CILJEVE tokom misije "LAKI 13", kreće trka za Mesec, Kina je ozbiljan IGRAČ! (VIDEO)
SpaceX
PlanetaRUSI UDARILI NA MASKOV STARLINK: Moskva rasporedila "Volna Kupol Garant", Ukrajincima trebalo samo par sati da ga unište, vojni blogeri očajni!
15-2643.jpg
PlanetaŽENA DALA INTERVJU DOK SU JE IZVLAČILI IZ RUŠEVINA! Jedan potez tokom zemljotresa SPASIO joj je život! U toku je "ZLATNI PERIOD", ceo svet hrli ka Venecueli!
Venecuela
PlanetaUHAPŠEN VOĐA BRITANSKIH NACIONALISTA NA AERODROMU HITROU! Vraćao se sa putovanja u Rusiji gde se sastao sa OCEM Ilona Maska! (FOTO/VIDEO)
profimedia-1107379514.jpg
PlanetaTEHERAN PLANIRA ODMAZDU ZBOG STARLINKA: Iran razmatra napad na imovinu Ilona Maska na Bliskom istoku
Ilon Musk.jpg