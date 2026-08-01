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Sjedinjene Američke Države pozvale su svoje građane da se pripreme za napuštanje deset zemalja Bliskog istoka zbog opasnosti od daljeg rasplamsavanja sukoba sa Iranom i najave novih američkih i izraelskih vojnih udara.

Ambasada SAD hitno je posavetovala američke građane širom Bliskog istoka da "razmotre odlazak ili budu spremni za odlazak ako dođe do eskalacije", samo nekoliko sati nakon što je Donald Tramp nagovestio da bi novi udari na Iran mogli da uslede ovog vikenda, piše Daily Mail.

Upozorenje sada obuhvata 10 zemalja: Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), Katar, Oman, Irak, Jordan, Izrael, Kuvajt, Saudijsku Arabiju, Bahrein i, odnedavno, Egipat.

"Ambasade SAD širom Bliskog istoka izdale su danas bezbednosna upozorenja u kojima savetuju putnike da pokažu povećanu opreznost i budu spremni za otkazivanje letova i zatvaranje vazdušnog prostora", navodi se u prvobitnom upozorenju.

Manje od sat vremena kasnije, u drugom upozorenju objavljeno je da je isto upozorenje izdala i Ambasada SAD u Kairu, u Egiptu.

Po prvi put, upozorenje je Amerikancima u regionu poručilo da bi trebalo da "razmotre odlazak ili budu spremni za odlazak ukoliko dođe do eskalacije", čime je uputstvo izjednačeno sa onim za druge bliskoistočne zemlje.

"Situacija na Bliskom istoku ostaje promenljiva. Iranski režim je nepredvidiv, što se vidi i po njegovim nedavnim odlukama da bez upozorenja ili provokacija napadne oblasti u regionu, kao i da proširi napade na teritorije koje ranije nisu bile meta (kao što je Egipat)", stoji u upozorenju.

Ovo dolazi nakon što su izvori u petak rekli za CBS News da SAD i Izrael pripremaju ono što je opisano kao "jedna od najžešćih kampanja bombardovanja do sada" uperena protiv iranske energetske infrastrukture.

"Ministarstvo rata je spremno, spremno da izvrši predsednikova naređenja u svakom trenutku", izjavio je glavni portparol Pentagona Šon Parnel, mada je odbio da komentariše planirane mete.