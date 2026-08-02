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Pilot Malaysia Airlinesa uhapšen je u Indoneziji pod sumnjom da je na redovnom putničkom letu MH727 iz Kuala Lumpura za Džakartu prokrijumčario više od 70.000 tableta ekstazija i manju količinu metamfetamina. Indonežanske vlasti navode da je 39-godišnji pilot, identifikovan samo inicijalima MS, nakon hapšenja bio pozitivan na više vrsta narkotika, zbog čega istražuju i da li je bio pod njihovim dejstvom tokom leta. Ukoliko bude osuđen prema strogim indonežanskim zakonima o narkoticima, mogao bi da se suoči sa doživotnom kaznom zatvora ili smrtnom kaznom.

Prema navodima Nacionalne policije Indonezije, slučaj je otkriven u utorak uveče na Međunarodnom aerodromu Soekarno-Hata (CGK), kada su carinski službenici tokom rendgenske kontrole uočili sumnjiv kofer. Nakon što je pilot preuzeo prtljag, sproveden je na detaljan pregled, tokom kojeg je pronađeno 14 paketa sa više od 70.000 tableta MDMA, ukupne mase oko 26 kilograma, kao i paket metamfetamina. Nakon toga slučaj su preuzeli istražitelji odeljenja za borbu protiv narkotika.

Policija navodi da je pilot nakon hapšenja bio pozitivan na metamfetamin, MDMA i kokain. Istražitelji sumnjaju da je delovao kao kurir međunarodne kriminalne grupe i da je za isporuku droge trebalo da dobije 50.000 malezijskih ringita (oko 12.000 američkih dolara). Tokom saslušanja, prema navodima policije, priznao je i da je u dva prethodna navrata učestvovao u krijumčarenju narkotika.

Prema navodima indonežanske carine, osumnjičeni je za unos droge iskoristio proceduru namenjenu članovima letačke posade, čiji prtljag prolazi poseban režim kontrole na aerodromu. Istražitelji sada pokušavaju da utvrde identitet ostalih članova međunarodne mreže za krijumčarenje droge, za koje veruju da stoje iza ovog slučaja.

Malaysia Airlines saopštio je da u potpunosti sarađuje sa nadležnim organima i da je pokrenuo internu istragu. Avio-kompanija je istakla da primenjuje politiku nulte tolerancije prema bilo kakvom nedoličnom ponašanju zaposlenih i da će pružiti svu potrebnu podršku istrazi.

Indonezija ima među najstrožim zakonima o narkoticima na svetu. Za krijumčarenje velikih količina droge predviđene su doživotna kazna zatvora i smrtna kazna, iako u toj zemlji nijedna smrtna kazna nije izvršena od 2016. godine.