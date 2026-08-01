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Evropska unija će u utorak putem video-konferencije održati hitan sastanak ministara unutrašnjih poslova zemalja članica posvećen masovnim prelascima migranata u špansku eksklavu Seutu.

Irska, koja predsedava EU, saopštila je danas da je sazvala sastanak Saveta EU za pravosuđe i unutrašnje poslove, kojim predsedava irski ministar za pravosuđe, unutrašnje poslove i migracije Džim O’Kalagan, prenosi Rojters.

Ranije danas, 22 države članice EU zatražile su hitnu video-konferenciju evropskih ministara unutrašnjih poslova povodom migrantske krize u Seuti.

1/9 Vidi galeriju Seuta Maroko Španija Foto: Printskrin, Printskrin X

Potpisnici zahteva, među kojima su italijanska premijerka Đorđa Meloni i nemački kancelar Fridrih Merc, zatražili su ovaj sastanak kako bi se procenila situacija nastala posle ilegalnog ulaska iz Maroka više desetina hiljada migranata u špansku eksklavu Seutu, preneo je ranije danas "Figaro". Najmanje 86 migranata poginulo je tokom pokušaja ulaska.

Lideri Francuske i Portugalije, zemalja koje se graniče sa Španijom, nisu potpisali pismo, navodi pariski list.

"Ne smemo dozvoliti da masovni, nekontrolisani prelasci granice, instrumentalizacija migracija ili druge hibridne pretnje stvore utisak da je moguće ilegalno ući u Evropsku uniju, ili da se ilegalni ulazak naknadno može pretvoriti u legalan boravak", naveli su potpisnici otvorenog pisma.