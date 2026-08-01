Slušaj vest

Ruska vojna komanda verovatno daje Kremlju preuveličanu sliku o napredovanju na severu Ukrajine kako bi održala utisak da ruska vojska napreduje duž celog fronta, objavio je Institut za proučavanje rata.

Ruska Severna grupa snaga poslednjih dana gotovo svakodnevno tvrdi da je zauzela nova naselja u Sumskoj i Harkovskoj oblasti.

Ali dostupni dokazi sa bojišta ne podržavaju ovo. Nema naznaka da su Rusi premestili dovoljno trupa i opreme u to područje ili pokrenuli operacije koje bi odgovarale teritoriji koju tvrde da su zauzeli.

Nema dokaza o kontroli

Ruske snage koriste razne metode kako bi stvorile utisak većeg napredovanja. Male pešadijske grupe ulaze u naselja, snimaju vojnike sa ruskim zastavama, a zatim takve snimke predstavljaju kao dokaz da je mesto zauzeto.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Postoje i tvrdnje da se takve tvrdnje iznose korišćenjem snimaka izmenjenih ili generisanih veštačkom inteligencijom. Takav materijal ne znači da je ruska vojska zapravo zauzela naselje ili da ga može kontrolisati.

Ukrajinske snage su odbacile ruske tvrdnje da su zauzele više teritorija u Sumskoj i Harkovskoj oblasti. U nekim naseljima, Rusi pokušavaju infiltraciju, ali to nije isto što i stvarno osvajanje i kontrola terena.

Putin možda dobija uglađeniju sliku rata

Posebno je problematično što se takve tvrdnje iznose ka vrhu ruske države. Ruski komandanti su ranije predstavljali mnogo povoljniju sliku situacije na bojnom polju na javnim sastancima sa Vladimirom Putinom i načelnikom Generalštaba Valerijem Gerasimovim.

Takvi izveštaji takođe služe široj propagandnoj svrsi. Moskva pokušava da pokaže da ruska vojska napreduje na celom frontu kako bi ubedila zapadne zemlje da je ukrajinska situacija gora nego što jeste i da je dalja pomoć Kijevu besmislena.

Međutim, problem za Kremlj je što ovu verziju događaja sve više osporavaju proruski vojni blogeri. Oni kritikuju praksu takozvanih „lepih izveštaja“, tj. ukrašenih komandnih izveštaja koji stvaraju lažnu sliku uspeha.

1/5 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Printskrin/Ministarstvo odbrane Rusije, Printskrin Ministarstvo odbrane Rusije, Shutterstock

Ukrajinci napadaju na severu

Dodatni problem za rusku verziju događaja je to što ukrajinske snage izvode kontranapad u nekim delovima severnog fronta. Ovo se ne uklapa u tvrdnju da Rusija tamo kontinuirano i nezaustavljivo napreduje.

U nekim oblastima Sumske oblasti, rusko napredovanje je otežano šumskim terenom, ukrajinskim kontranapadima i logističkim problemima. Prema dostupnim informacijama, ruske snage tamo se često oslanjaju na pešadijske grupe koje ručno nose municiju i opremu do linije fronta.

Zaključak je da ruska komanda verovatno pokušava da Putinu i javnosti prikaže rat kao uspešniji nego što jeste. To je da bi se prikrili problemi na bojnom polju, ali i širi problemi u ruskoj ratnoj mašini: slaba regrutacija, moguće pripreme za prisilni poziv rezervista, nestašica goriva, ekonomski pritisci i rastuće nezadovoljstvo u društvu.