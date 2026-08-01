EKSPLOZIJA U MOSKVI: Troje poginulih, 15 povređenih kod letnje bašte kafića u centru grada (VIDEO, FOTO)
Troje ljudi je poginulo, a 15 je povređeno u eksploziji kod letnje bašte ugostiteljskog objekta na Kudrinskom trgu u Moskvi, saopštilo je Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Moskvu.
Prema navodima policije, povređeni su zadobili povrede različite težine i ukazuje im se neophodna medicinska pomoć.
Pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov potvrdio je da je svim povređenima obezbeđena neophodna zdravstvena nega.
Na mestu eksplozije, u blizini zgrade broj 1 na Kudrinskom trgu, nalaze se pripadnici istražno-operativne grupe i hitnih službi, koji utvrđuju okolnosti nesreće.
Zbog intervencije službi, moskovski Departman za saobraćaj privremeno je zatvorio više prilaznih saobraćajnica u tom delu grada.
Saobraćaj je obustavljen na isključenjima sa spoljne strane Sadovog prstena ka Ulici Barikadna i Kudrinskom prolazu, kao i na isključenjima iz Konjuškovske ulice ka Barikadnoj ulici i Malom Konjuškovskom prolazu.
Kurir.rs/RIA Novosti