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Troje ljudi je poginulo, a 15 je povređeno u eksploziji kod letnje bašte ugostiteljskog objekta na Kudrinskom trgu u Moskvi, saopštilo je Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Moskvu.

Prema navodima policije, povređeni su zadobili povrede različite težine i ukazuje im se neophodna medicinska pomoć.
Pomoćnik ruskog ministra zdravlja Aleksej Kuznjecov potvrdio je da je svim povređenima obezbeđena neophodna zdravstvena nega.

Na mestu eksplozije, u blizini zgrade broj 1 na Kudrinskom trgu, nalaze se pripadnici istražno-operativne grupe i hitnih službi, koji utvrđuju okolnosti nesreće.

Zbog intervencije službi, moskovski Departman za saobraćaj privremeno je zatvorio više prilaznih saobraćajnica u tom delu grada.

Saobraćaj je obustavljen na isključenjima sa spoljne strane Sadovog prstena ka Ulici Barikadna i Kudrinskom prolazu, kao i na isključenjima iz Konjuškovske ulice ka Barikadnoj ulici i Malom Konjuškovskom prolazu.

Kurir.rs/RIA Novosti

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