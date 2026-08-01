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Bivši ministar odbrane Mihailo Fedorov izjavio je da neće postati politički protivnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog tokom rata, već da će se vratiti u vladu samo ako bude vraćen na mesto ministra odbrane.

Fedorov se neće sastati sa učesnicima protesta koji zahtevaju njegov povratak na mesto ministra, rekao je on u intervjuu za Njujork tajms.

Rekao je da svoje smenjivanje ne vidi kao političku borbu i da ne želi da ga situacija "veštački uvuče" u politiku.

Fedorov je takođe rekao da su lobisti za odbrambene kompanije čiji su interesi pogođeni promenama u pristupima nabavkama aktivno insistirali na njegovoj ostavci.

Istakao je da je tokom njegovog mandata udeo dronova i drugog tehnološkog oružja u budžetu za nabavke porastao sa 60% na 90%. Takođe je tvrdio da dronovi sada nanose oko 95% gubitaka ruskih trupa na frontu.

Fedorov je rekao da veruje da se rat kreće ka "robotizaciji linije fronta" i da će se u budućnosti autonomni dronovi kojima upravlja veštačka inteligencija boriti jedni protiv drugih.

Zelenski je smenio Fedorova tokom rekonstrukcije vlade sredinom jula.

Kurir.rs/Njujork tajms

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