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Odluka partnera o isporuci protivbalističkih raketa Ukrajini i uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji sada je od ključnog značaja, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

“Naravno, vidimo kako svaki lider i svaka zemlja reaguju na ruske napade na Ukrajinu. Ali jedina snažna reakcija koja zaista postiže cilj i pomaže ljudima, jeste dodatna podrška nama u Ukrajini, našem narodu i našoj državi. U svetu postoje rakete za sisteme ’Patriot’ i važno je da partneri donesu tu političku odluku o isporuci neophodnih paketa”, naveo je Zelenski u svom večernjem video-obraćanju.

On je dodao da Sjedinjene Američke Države znaju šta je potrebno Ukrajini, kao što to takođe znaju i u Evropi, a to su protivbalističke rakete koje treba da štite ljude, a ne da stoje u skladištima.

“Sada takođe moramo da odgovorimo dodatnim i stvarnim sankcijama. Svako pravno i fizičko lice koje pomaže preduzećima u

Rusiji da proizvode balističko naoružanje, lansere, rakete, ili isporučuje komponente i sve ostalo što im je potrebno, mora da bude pod sankcijama'', kazao je.

Foto: EPA / Atef Safadi, Shutterstock, Youtube Printscreen

Zelenski je dodao da u jurisdikcijama zemalja G7 u tom smislu još uvek postoje propusti, kao i da ukrajinske diplomate moraju da rade na tome.

Kako je on naveo, kada je reč o sektoru goriva, sve što trenutno pomaže Rusiji da obnovi preradu nafte mora da bude zaustavljeno.

“O tome ćemo razgovarati i sa ukrajinskim ambasadorima jer će uskoro biti održan globalni sastanak. Potrebni su stvarni rezultati u svakoj oblasti, oružje za Ukrajinu i sankcije protiv Rusije”, zaključio je Zelenski.

Ukrajinski lider je ranije izjavio da bi Ruska Federacija mogla da poveća proizvodnju balističkih raketa usled nedovoljnih sankcija protiv ruske vojne industrije, preneo je Ukrinform.

Ukrajina trenutno ima nedostatak raketa za sisteme protivvazdušne odbrane, posebno za modele PAC-2 i PAC-3, navela je agencija.