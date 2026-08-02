Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukrajinske snage su tokom noći između 1. i 2. avgusta navodno su izvele napade na vojni aerodrom u Engelsu, rafineriju nafte u Saratovu i skladište ruskog onlajn trgovinskog giganta "Vajldberis" u Novosemejkinu, preneli su kanali koji prate ratna dešavanja.

1/8 Vidi galeriju Napad Ukrajine dronovima na Rusiju - 2. avgust 2026. godine Foto: screenshot X

Prema navodima Telegram kanala "Exilenova Plus", u ruskom gradu Engelsu odjeknule su eksplozije nakon što su ukrajinske snage pogodile vojni aerodrom. Istovremeno, posle udara ukrajinskih dronova izbio je požar u rafineriji nafte u obližnjem Saratovu.

Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin saopštio je da su u napadima poginule dve osobe, kao i da je oštećena civilna infrastruktura u oba grada.

Kasnije je Exilenova Plus objavio da je u mestu Novosemejkino, u Samarskoj oblasti, izbio požar u skladištu kompanije "Vajldberis", nakon što je objekat pogođen u napadu.

Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev izjavio je da je vazdušni prostor iznad regiona zatvoren zbog pretnje od napada dronovima. Navode o ovim napadima nije bilo moguće nezavisno potvrditi, ističe "Kijev independent".

Kompanija "Vajldberis" na svojoj internet stranici prodaje različitu vojnu opremu, uključujući komponente za dronove i pancire. Bankarski ogranak ove kompanije Evropska unija je u julu stavila pod sankcije zbog finansijskog doprinosa ruskom državnom budžetu.

Poslednjih nedelja ukrajinske snage sprovode kontinuiranu kampanju napada na logističke centre kompanije "Vajldberis" širom Rusije.

Sa druge strane, Rusija je 1. avgusta pogodila skladište kompanije Rozetka, najvećeg ukrajinskog onlajn trgovca, pri čemu je jedan zaposleni poginuo, a sedam osoba je ranjeno.

Ukrajinaredovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijama kako bi oslabila sposobnost Moskve da nastavi rat.

Kasno uveče 31. jula, prema navodima kanala koji prate ratna dešavanja, kao i fotografijama i snimcima očevidaca objavljenim na društvenim mrežama, veliki požar zahvatio je rusko petrohemijsko postrojenje u Republici Tatarstan.

U odvojenim napadima ranije istog dana, Ukrajina je pogodila rafineriju nafte u Volgogradskoj oblasti i fabriku aviona u gradu Jevpatorija na Krimu, potvrdili su Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) i Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

U međuvremenu, Rusija nastavlja smrtonosne napade na gradove širom Ukrajine, gađajući civilnu infrastrukturu, uključujući stambene zgrade.