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Izgradnja mosta između Severne Koreje i Rusije zvanično bi trebalo da olakša ekonomsku saradnju i turističku razmenu, ali prema istrazi ukrajinske istraživačke organizacije Truth Hounds, njegova stvarna namena mogla bi da bude potpuno drugačija.

Kako navode istraživači, most bi mogao da predstavlja deo strateške vojne infrastrukture.

Most preko reke Tumen, koji će povezivati ruski grad Hasan na krajnjem istoku zemlje sa severnokorejskim Tumangangom, biće prva drumska veza između dve države.

Prema pisanju lista "Gardijan", Pjongjang je već završio svoj deo projekta, dok su radovi na ruskoj strani privremeno usporeni, ali je objekat gotovo završen.

Istraga organizacije Truth Hounds sugeriše da, suprotno tvrdnjama Moskve i Pjongjanga, most možda nije namenjen unapređenju trgovine, već uspostavljanju diskretnog vojnog logističkog koridora.

Novi most na reci Tumen Foto: Handout / AFP / Profimedia

Ekonomsko opravdanje dovedeno u pitanje

Kako podseća "Gardijan", ni ruske ni severnokorejske vlasti nisu krile izgradnju mosta. Tvrdile su da je cilj projekta proširenje trgovinske i turističke saradnje. O tome su govorili ruski ministar saobraćaja Andrej Nikitin, kao i severnokorejska državna novinska agencija KCNA, navodeći da će novi prelaz doprineti razvoju pograničnih oblasti.

Međutim, Nazar Mihun, koji predvodi istragu organizacije Truth Hounds, smatra da je ekonomsko opravdanje projekta veoma slabo.

Izgradnja mosta procenjuje se na više od 100 miliona dolara, dok je ukupna trgovinska razmena između dve zemlje tokom 2024. godine iznosila svega 34 miliona dolara. Prema njegovim rečima, ni očekivani razvoj turizma nije dovoljan razlog za ovako veliku investiciju.

Kamionski transport teže pratiti iz svemira

Istraživači navode da drumski transport ima značajnu prednost u odnosu na železnički kada je reč o prikrivanju vojnih aktivnosti, jer ga je mnogo teže pratiti satelitskim snimcima.

- Vrsta železničkog vagona koja se vidi na snimku može mnogo da otkrije o teretu, a određena roba prevozi se u otvorenim vagonima, što omogućava njenu identifikaciju - rekao je Mihun za "Gardijan".

Dodao je da teretni železnički vagoni na satelitskim snimcima gotovo uvek izgledaju isto, dok se kamioni mogu mnogo brže utovariti i istovariti.

Mogući vojni koridor

Organizacija Truth Hounds zaključuje da bi most mogao da služi kao strateški koridor za prebacivanje severnokorejskih vojnika, građevinskih ekipa i vojnih zvaničnika u Rusiju, dok bi u suprotnom smeru mogao da omogući transport ruskih tehnologija i resursa ka Severnoj Koreji.