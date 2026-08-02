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Prema navodima ruskih medija, u restoranu je u tom trenutku navodno održavana privatna proslava rođendana jednog ruskog generala, kojoj su prisustvovali visoki vojni i državni zvaničnici.

Ruske vlasti saopštile su da je napad izvela žena koja je nosila improvizovanu eksplozivnu napravu. U eksploziji su poginuli ona, jedan pripadnik obezbeđenja i jedan gost restorana.

Svedoci navode da je veliki broj prisutnih zadobio teške povrede i da su scene nakon detonacije bile stravične.

Eksploziv detoniran tokom kontrole paketa

Prema pisanju ruskih medija, žena se predstavila kao kurir i pokušala da unese paket tvrdeći da se u njemu nalazi poklon. Obezbeđenje ju je zaustavilo radi pregleda, a eksplozivna naprava je detonirana dok je čuvar pregledao kutiju.

1/7 Vidi galeriju Eksplozija bombe u Moskvi, troje mrtvih, veliki broj ranjenih Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Pavel Bednyakov/AP, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Pavel Bednyakov/AP

Navodi se da je bomba bila napunjena metalnim kuglicama, a njena razorna snaga procenjuje se na oko jedan kilogram TNT-a.

Pojedini izvori tvrde da je eksploziv možda aktiviran daljinskim upravljanjem, kao i da žena koja je nosila paket možda nije ni znala da transportuje bombu.

Eksplozija se dogodila ispred letnje terase luksuznog italijanskog restorana Balzi Rossi, upravo u trenutku kada su gosti pristizali na događaj. Pretpostavlja se da je stroga kontrola na ulazu sprečila još veći broj žrtava.

Svedoci opisali haotične scene

Lokalna stanarka, koja se predstavila kao Nadežda, izjavila je za list "Kommersant" da su vatrogasci prvi stigli na lice mesta, a zatim vozila Hitne pomoći, pripadnici Nacionalne garde i druge službe.

- Videla sam elegantno obučene žene kako istrčavaju iz restorana noseći cipele u rukama. Za njima je trčao muškarac bez majice, sav krvav. Krenuli su prema stanici metroa Barikadnaja. Čini se da se eksplozija dogodila ispred restorana - rekla je ona.

Jedan očevidac izjavio je da je video više ljudi na nosilima, mladu ženu u stanju šoka i muškarca čija je košulja bila natopljena krvlju.

Među gostima navodno bili visoki ruski zvaničnici

Policija, hitna pomoć i druge službe opkolile su Staljinov neboder na Kudrinskom trgu gde se nalazi restoran.

Prema navodima medija, ispred objekta je bilo parkirano više automobila sa crnim registarskim tablicama koje koriste ruske oružane snage i bezbednosne službe.

Među vozilima je navodno bio i luksuzni Majbah u vlasništvu ruskog poslanika Zelimhana Mucojeva, dok je među gostima, prema izveštajima, bio i zamenik ministra odbrane Rusije Junus-Bek Jevkurov.

U prvim trenucima nakon eksplozije sumnjalo se da je uzrok curenje gasa u kuhinji, ali su kasnije ruske vlasti saopštile da je reč o eksplozivnoj napravi.

Meta možda bio visoki vojni zvaničnik

Za sada nije potvrđeno da li je u restoranu zaista održavana proslava rođendana nekog ruskog generala. Proratna blogerka Anastasija Kaševarova objavila je da je u elitnom restoranu održavan banket na kojem su bili pripadnici ruske elite.

- Tokom još jednog banketa dogodila se eksplozija. Ima poginulih i mnogo ranjenih. Govori se da je bila proslava, možda čak i venčanje, povezano sa nekim iz elite - napisala je ona.

Prema jednoj verziji događaja, moguća meta bio je komandant Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije Aleksandar Čajko, koji je pre nekoliko dana proslavio 55. rođendan.

Druga pretpostavka je da je događaj bio organizovan povodom 53. rođendana general-majora Vladimira Seliverstova, jednog od istaknutih komandanata ruskih padobranskih snaga.

Područje oko restorana je blokirano dok stručnjaci za eksplozivne naprave pregledaju mesto eksplozije, a na teren su upućeni i pripadnici ruske Federalne službe bezbednosti (FSB).

Telegram kanal VČK-OGPU, za kojeg važi da je blizak ruskim bezbednosnim strukturama, objavio je da je eksplozivna naprava detonirana na verandi restorana i da je u trenutku eksplozije u toku bio privatni događaj za visokog državnog zvaničnika.