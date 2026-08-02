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Tri osobe su poginule u pucnjavi koja se dogodila u subotu u trgovačkoj zoni u gradu Tvin Fols, u američkoj saveznoj državi Ajdaho, saopštili su gradski zvaničnici.

Pucnjava u državi Ajdaho, troje mrtvih Foto: screenshot X

Načelnik policije Tvin Folsa Metju Hiks izjavio je novinarima da je napadač mrtav i da više ne postoji opasnost po građane.

Dojava o aktivnom napadaču primljena je oko 14:30 časova po lokalnom vremenu u blizini restorana In-N-Out Burger, koji se nalazi u prometnoj trgovačkoj zoni, rekao je za Rojters gradski koordinator za informisanje Džoš Palmer.

Oko sat vremena kasnije utvrđeno je da napadač više ne predstavlja pretnju, dodao je Palmer.

Na konferenciji za novinare Hiks je rekao da u tom trenutku nije znao tačan broj poginulih, ali je Palmer za Rojters potvrdio da su tri osobe izgubile život, dok su najmanje dve povređene.

Među poginulima je i sam napadač, rekao je Hiks. Policija radi na utvrđivanju njegovog identiteta, kao i motiva pucnjave.

Policijska uprava Tvin Folsa objavila je na Fejsbuku da su neposredno nakon prijave zatvoreni putevi u tom delu grada, kao i obližnji most. Tvin Fols je grad sa oko 47.400 stanovnika i nalazi se u regionu Mejdžik Veli u centralnom delu savezne države Ajdaho.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

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