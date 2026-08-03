MREŽA SMRTI ŠIRI SE EVROPOM! Sve podseća na videoigre, a TINEJDŽERI ubijaju za 25.000 EVRA! (FOTO)
U predgrađu Stokholma, 18-godišnji Atila Azimov ubio je nedužnog 20-godišnjeg studenta, zamenivši ga za pravu metu.
Ovo ubistvo je za novac naručila Mreža Foxtrot, organizovana kriminalna grupa koja je postala zloglasna po taktici "nasilja kao usluge" (Violence-as-a-Service - VaaS).
Tekst koji je objavio BBC, istražuje zastrašujući trend regrutovanja tinejdžera za plaćena ubistva širom Evrope i povezanost ove grupe sa iranskim režimom
Mreža Foxtrot i veze sa Iranom
Od 2022. godine smatra se da je Mreža Foxtrot odgovorna za oko 35 ubistava, kao i za napade eksplozivom na izraelske mete u Evropi.
Lider grupe, Rava Madžid, pobegao je iz Švedske u Teheran. Veruje se da je sklopio dogovor sa iranskim režimom da za njihovu korist organizuje napade na disidente, novinare iz opozicije i izraelske mete.
Zbog ovih aktivnosti, Velika Britanija je u aprilu 2025. godine uvela sankcije Madžidu i njegovoj mreži.
"Gejmifikacija" nasilja
Evropol ovo naziva "proračunatim angažovanjem" mladih ljudi. Grupa pronalazi tinejdžere preko društvenih mreža koji su spremni na rizik, jer ne razmišljaju o posledicama.
Instrukcije se daju kroz aplikacije, a regruteri koriste pseudonime iz igara (poput Agent 47 iz igre Hitman). Šalju im mape i video-snimke lokacija skrivenog oružja i novca, tretirajući ih kao likove u igrici.
Mladi plaćenici skoro nikada ne dobiju obećani novac, jer ih policija najčešće uhvati odmah nakon zločina, što vođama bande savršeno odgovara.
Slučaj u Velikoj Britaniji
Norveški tinejdžer Johanes Natland (18) pristao je da za oko 25.000 evra izvrši ubistvo u Engleskoj.
Natlanda je regrutovao 16-godišnjak pod pseudonimom "Generalen", dok ga je "Agent 47" usmeravao tokom putovanja i navodio do skrivenog oružja.
Natland je uhapšen pre nego što mu je uopšte rečeno koga treba da ubije. Britanska policija ga je presrela zahvaljujući podacima pronađenim u telefonu "Generala", koji je ranije uhapšen dok je planirao ubistvo sina norveškog policajca.
Odgovor policije i opasnost koja traje
Operativna radna grupa Evropola (OTF GRIMM), koja uključuje 11 zemalja, izvršila je više od 280 hapšenja. Među uhapšenima su ključni osumnjičeni iz Iraka ("Agent 47") i Tunisa.
Iako su mnogi članovi uhapšeni, vođa Madžid je i dalje van domašaja u Iranu. Štaviše, rivalske bande počele su da kopiraju ovaj "VaaS" model regrutovanja tinejdžera, što znači da je opasnost od ovakvih napada i dalje veoma prisutna širom Evrope.