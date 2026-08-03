Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U predgrađu Stokholma, 18-godišnji Atila Azimov ubio je nedužnog 20-godišnjeg studenta, zamenivši ga za pravu metu.

Ovo ubistvo je za novac naručila Mreža Foxtrot, organizovana kriminalna grupa koja je postala zloglasna po taktici "nasilja kao usluge" (Violence-as-a-Service - VaaS).

Tekst koji je objavio BBC, istražuje zastrašujući trend regrutovanja tinejdžera za plaćena ubistva širom Evrope i povezanost ove grupe sa iranskim režimom





Tinejdžer plaćeni ubica Foto: Švedska Policija

Mreža Foxtrot i veze sa Iranom



Od 2022. godine smatra se da je Mreža Foxtrot odgovorna za oko 35 ubistava, kao i za napade eksplozivom na izraelske mete u Evropi.

Lider grupe, Rava Madžid, pobegao je iz Švedske u Teheran. Veruje se da je sklopio dogovor sa iranskim režimom da za njihovu korist organizuje napade na disidente, novinare iz opozicije i izraelske mete.

Zbog ovih aktivnosti, Velika Britanija je u aprilu 2025. godine uvela sankcije Madžidu i njegovoj mreži.

Hapšenje tinejdžera Foto: Švedska Policija

"Gejmifikacija" nasilja



Evropol ovo naziva "proračunatim angažovanjem" mladih ljudi. Grupa pronalazi tinejdžere preko društvenih mreža koji su spremni na rizik, jer ne razmišljaju o posledicama.

Instrukcije se daju kroz aplikacije, a regruteri koriste pseudonime iz igara (poput Agent 47 iz igre Hitman). Šalju im mape i video-snimke lokacija skrivenog oružja i novca, tretirajući ih kao likove u igrici.

Mladi plaćenici skoro nikada ne dobiju obećani novac, jer ih policija najčešće uhvati odmah nakon zločina, što vođama bande savršeno odgovara.

Glavni protagonisti čitave te mračne ideje Foto: Švedska Policija

Slučaj u Velikoj Britaniji



Norveški tinejdžer Johanes Natland (18) pristao je da za oko 25.000 evra izvrši ubistvo u Engleskoj.

Natlanda je regrutovao 16-godišnjak pod pseudonimom "Generalen", dok ga je "Agent 47" usmeravao tokom putovanja i navodio do skrivenog oružja.

Natland je uhapšen pre nego što mu je uopšte rečeno koga treba da ubije. Britanska policija ga je presrela zahvaljujući podacima pronađenim u telefonu "Generala", koji je ranije uhapšen dok je planirao ubistvo sina norveškog policajca.

Uhapšeni tinejdžer plaćeni ubica Foto: Švedska Policija

Odgovor policije i opasnost koja traje



Operativna radna grupa Evropola (OTF GRIMM), koja uključuje 11 zemalja, izvršila je više od 280 hapšenja. Među uhapšenima su ključni osumnjičeni iz Iraka ("Agent 47") i Tunisa.

1/5 Vidi galeriju Tinejdžeri plaćene ubice seju smrt po Evropi Foto: Švedska Policija