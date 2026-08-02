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Mali avion se srušio u blizini grada Naska, na jugu Perua, poznatog po arheološkim nalazištima i turističkim atrakcijama. Prema navodima peruanskog državnog kanala TVPeru, u avionu se nalazilo 11 putnika i dva pilota.

1/9 Vidi galeriju Pad aviona u Peruu iznad Naska linija, poginula 2 pilota i 11 članova posade Foto: Victor Quilca/EFE, Genry Bautista/AP, Genry Bautista/AP

Letelica je oko 13 časova po lokalnom vremenu poletela sa aerodroma Pisko kako bi izvela turistički let iznad linija Naska - drevnih geoglifa urezanih u pustinju koji se u punom obimu mogu videti samo iz vazduha.

Međutim, samo nekoliko minuta nakon poletanja avion je izgubio kontakt sa kontrolom letenja, prenosi lokalni portal RPP. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci olupine aviona iz koje se uzdizao gust dim.

Nema preživelih

Mesto nesreće nalazi se u oblasti Pueblo Vijeho, oko šest kilometara od grada Naska i približno 11 kilometara od poznatih linija Naska. Jedan očevidac rekao je da je avion eksplodirao pri udaru o zemlju.

Peruansko Ministarstvo saobraćaja potvrdilo je da su među poginulima sedam državljana Italije, dva Nemca i dva Španca, kao i dva člana posade. Major policije Horhe Andrade izjavio je da, zbog razmera nesreće, nema preživelih.

- S obzirom na težinu nesreće, nema preživelih. Do sada smo izvukli četiri tela - rekao je Andrade.

Uzrok pada još nije poznat

Uzrok katastrofe za sada nije utvrđen. Lokalne vlasti saopštile su da je tokom leta došlo do vanredne situacije, ali nisu iznele više detalja. Avion je pripadao peruanskoj aviokompaniji AeroDiana, koja organizuje panoramske letove u trajanju od oko 30 minuta iznad linija Naska. Nadležni su najavili pokretanje zvanične istrage.

Linije Naska privlače oko 100.000 turista godišnje

Čuvene linije Naska svake godine poseti oko 100.000 turista, koji malim avionima nadleću ovo arheološko nalazište kako bi iz vazduha videli ogromne crteže urezane u peruanskoj pustinji.

Međutim, letovi iznad ovog područja bili su obustavljeni u petak zbog jakih vetrova koji su dostizali brzinu veću od 40 kilometara na čas, podigli velike količine prašine i znatno smanjili vidljivost.

Zbog loših vremenskih uslova dva turistička aviona bila su primorana da preusmere letove na aerodrom Markona.

Niz tragedija na istoj turističkoj ruti

Ovo nije prvi smrtonosni incident iznad linija Naska. Godine 2022. sedam osoba poginulo je u padu turističkog aviona u istom području.