Putnici skakali u more da bi se spasili

Putnici skakali u more da bi se spasili

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U toku je velika akcija potrage i spasavanja, a spasilačke ekipe angažovane su na više plovila kako bi evakuisale putnike sa trajekta. Nesreća se dogodila samo nekoliko sati nakon što je trajekt "Mutiara Sentosa 2" isplovio iz luke Surabaja ka gradu Makasaru.

1/5 Vidi galeriju Požar na trajektu u Indoneziji, petoro mrtvih, nestala 41 osoba Foto: BASARNAS / HANDOUT/BASARNAS, BASARNAS/BASARNAS

Na brodu se u trenutku izbijanja požara nalazilo oko 250 putnika i članova posade. Požar je izbio u blizini ostrva Madura, a na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se ogromni oblaci gustog crnog dima koji kuljaju iz trajekta.

Putnici skakali u more da bi se spasili

Uplašeni putnici skakali su u more kako bi pobegli od vatre koja je zahvatila brod. Nadležni su saopštili da su putnici i teret prebacivani na spasilačka plovila. Nanang Sigit, šef Kancelarije za potragu i spasavanje u Surabaji, izjavio je da u akciji učestvuje više brodova.

- Brodovi "TB Hasnur 26" i "British Mentor" pomažu u spasavanju putnika koji su skočili sa trajekta "Mutiara Sentosa 2". Trenutno su četiri plovila uz trajekt - rekao je on.

Fotografije sa mesta nesreće prikazuju desetine preživelih sa prslucima za spasavanje naguranih u spasilačke čamce.

Desetine ljudi i dalje bile na brodu

Prema poslednjim informacijama, oko 11:20 časova po lokalnom vremenu oko 40 osoba još se nalazilo na trajektu dok je požar i dalje besneo. Nanang Sigit je rekao da se trajekt nalazio oko 19 nautičkih milja od ostrva Buruan Sapudi u trenutku kada je izbio požar.