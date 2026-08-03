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Najmanje sedam Palestinaca poginulo je u novim izraelskim napadima na Pojas Gaze, javili su lokalni mediji. Palestinska novinska agencija WAFA prenela je da je raketa pogodila stan u jednoj zgradi u gradu Gazi, pri čemu su poginule dve osobe, među kojima i jedno dete.

U još jednom napadu u centralnom delu Pojasa Gaze poginule su dve osobe, uključujući jednu ženu, navodi WAFA. Još troje ljudi, među kojima i jedno dete, stradalo je u napadu na stambenu zgradu severoistočno od Kan Junisa, na jugu Pojasa Gaze.

Izrael: Ubijeni su pripadnici Hamasa

Portparol izraelske vojske izjavio je da se navodi o napadima proveravaju. Iako je primirje u ratu u Gazi na snazi od oktobra 2025. godine, smrtonosni napadi i sukobi i dalje se nastavljaju.

Izraelska vojska saopštila je da je poslednjih dana ubila više osumnjičenih pripadnika Hamasa i Islamskog džihada.

Kako se navodi, ubijen je osumnjičeni pripadnik Hamasa za kojeg izraelske obaveštajne službe tvrde da se infiltrirao u kibuc Nir Oz tokom napada na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine.

Vojska je takođe saopštila da je u petak ubijen još jedan osumnjičeni komandant Hamasa.

Izrael tvrdi da su predstavljali pretnju

Prema tvrdnjama izraelske vojske, obojica Palestinaca pripremala su napade na izraelske vojnike i zbog toga su ubijeni u "ciljanim vazdušnim udarima radi otklanjanja pretnje koju su predstavljali".

Vojska je dodala da su pre izvođenja napada preduzete mere kako bi se smanjio rizik po civile, uključujući upotrebu precizno navođene municije i vazdušni nadzor.

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