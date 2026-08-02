Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Grčki vatrogasci nastavili su danas borbu sa velikim šumskim požarom zapadno od Atine, dok se vatra, podstaknuta jakim vetrovima, širi prema istoku i približava gradu Megari, udaljenom oko 50 kilometara od grčke prestonice.

1/18 Vidi galeriju Požari u Grčkoj Foto: ORESTIS PANAGIOTOU/ANA-MPA

Stotine pripadnika hitnih službi dežurale su na terenu tokom cele noći u planinskom području Kiteron, uz podršku vojske, dobrovoljaca i teške mehanizacije.

Avioni i helikopteri ponovo u akciji

Sa prvim zracima sunca u gašenje požara ponovo su se uključili protivpožarni avioni i helikopteri, prenela je državna televizija ERT.

Zbog snažnih vetrova vatra se povremeno veoma brzo širila, a najteže su pogođena područja Venize i Psata.

Prema navodima hitnih službi, požar nastavlja da napreduje ka istoku i sada se nalazi na svega nekoliko kilometara od Megare.

U gašenju učestvuje oko 500 vatrogasaca

Prema zvaničnim podacima, sa vatrenom stihijom bori se najmanje 500 vatrogasaca, uključujući timove koji su u Grčku stigli iz Rumunije i Francuske.

Portparol vatrogasne službe izjavio je da je širom zemlje do sada uhapšeno 13 osoba osumnjičenih da su iz nehata izazvale požare.

Požari i na Kefaloniji i Kritu

Veliki šumski požar i dalje gori na ostrvu Kefalonija, ali prema navodima državne televizije ERT, nijedno naseljeno mesto trenutno nije neposredno ugroženo. Lokalni mediji prenose da su požari na Kritu uglavnom stavljeni pod kontrolu.

Evakuisana naselja, izgorelo na hiljade hektara

Za više naselja izdata je naredba za evakuaciju. Prema pisanju grčkih medija, u požarima je uništeno do 200 kuća, iako ta informacija još nije zvanično potvrđena.