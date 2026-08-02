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Objavljivanje spornog medijskog sadržaja koji je izazvao burne reakcije u Sjedinjenim Američkim Državama, intenzivna potraga za jednim od najvažnijih ljudi u iranskom političko-verskom vrhu, ali i novi migrantski pritisak na špansku enklavu Seutu otvorili su brojna pitanja o tome kako danas izgledaju savremeni sukobi i da li svet ulazi u novu fazu geopolitičkih previranja.

O ovim temama govorili su Dragan Vujičić, novinar, Tomislav Kresović, novinar i publicista, prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik, i Srbobran Radić, pukovnik specijalnih jedinica u penziji.

Svet u eri novih sukoba

Novinar Dragan Vujičić ocenio je da pretnje upućene američkom predsedniku Donaldu Trampu i njegovoj porodici ne treba posmatrati kao izolovan slučaj, već kao deo mnogo šireg obrasca savremenih međunarodnih odnosa.

- Donald Tramp jeste bio meta više pokušaja atentata, ali treba podsetiti da je u vreme njegove administracije veliki broj stranih lidera takođe ubijen u operacijama koje su sprovodile američke snage. Imali smo likvidacije političkih i vojnih lidera, nuklearnih naučnika, otmice predsednika Venecuele i čitav niz akcija koje pokazuju koliko je ta politika agresivna. Pretnje koje je objavila iranska agencija Tasnim nisu nešto što treba olako shvatiti. Iran veoma ozbiljno vodi propagandni rat i očigledno je bio spreman za takvu vrstu odgovora. Animirani sadržaji koji su se pojavili izvrgli su ruglu američkog predsednika i predstavljaju deo mnogo šire informacione kampanje - rekao je Vujičić.

On smatra da samo otvaranje istrage ne znači mnogo ukoliko nema stvarnih rezultata.

- Otvorena istraga sama po sebi ne znači ništa. Dovoljno je pogledati koliko je istraga u Sjedinjenim Američkim Državama pokrenuto, a kako su završene. Navešću primer Faučija, gde je istraga završena amnestijom. Videli smo saslušanja na kojima se ljudi pozivaju na Peti amandman i time izbegavaju odgovornost. To nije usamljen slučaj. Politika koja se vodi poslednjih dvadesetak godina zasniva se na ekstremnom nasilju i sve ekstremnijim potezima. Danas više nikoga ne šokiraju ni politička ubistva ni informacije koje bi pre nekoliko godina bile nezamislive. Kada čujete da Izrael usvaja zakon prema kojem se nilski krokodili tretiraju kao kultivisane vojne životinje kako bi čuvali zatvorenike ili da predsednik obilazi zatvore kao politički događaj, postaje jasno da živimo u potpuno drugačijem svetu. Kao što je postalo gotovo normalno ubijanje političkih protivnika. Podsećam da je i predsednik naše države bio meta tokom NATO agresije, da je ubijen jedan premijer. Teško mi je da poverujem da su takve stvari delo običnih kriminalnih grupa. Nažalost, živimo u veoma opasnom vremenu - objasnio Vujičić.

Foto: Kurir Televizija

Hibridni ratovi u 21.veku

Tomislav Kresović ocenio je da savremeni sukobi odavno više nisu ograničeni na bojno polje.

- Suština današnjeg ratovanja jeste da se rat više ne vodi samo na frontu, već duboko u društvu. Prvo se vodi virtuelno, zatim postaje stvaran. Današnja američka politika likvidirala je veliki deo iranskog političkog i vojnog rukovodstva, a potraga za članovima njihovih porodica predstavlja ono što se u međunarodnim odnosima može nazvati međunarodnim terorizmom. Danas moćne države koriste metode terora prema drugim državama. Mnogo je važnije šta se dešava sa vrhom vojno-političkog establišmenta nego da li je ugrožena porodica Donalda Trampa. Rat je prešao iz stvarnog u virtuelni prostor, a zatim se ponovo vraća u stvarnost. Više ne postoje pravila ratovanja niti međunarodno pravo u klasičnom smislu. Svako može postati meta, bilo kod kuće, bilo na frontu. Zato danas živimo u vremenu ucena, propagande i zastrašivanja - rekao je Kresović.

Govoreći o samom slučaju Trampove porodice, Kresović smatra da je reč o propagandnoj borbi.

- Tramp jeste vrhunski manipulator. Istovremeno govori da želi mir, a najavljuje novo naoružavanje Ukrajine i poručuje da će sve to neko morati da plati. Govori da će uzeti šta želi iz Venecuele ili drugih država. Više ne postoje pravila kojih se politika i vojska pridržavaju. Danas se vode medijsko-hibridni ratovi, ugrožavaju se prava ljudi kroz propagandu i plasiranje različitih informacija. U ovom slučaju američke službe su objavile jednu priču, Iranci su je iskoristili za sopstvenu propagandu i sada svi učestvuju u informacionom ratu. Iskreno, ne verujem da je porodica Donalda Trampa stvarna meta. Iranska politička i verska tradicija mnogo više je usmerena ka državnom vrhu nego ka porodicama političara. Zato mislim da se ovde pre svega radi o propagandi i medijskom efektu koji puni naslovne strane širom sveta - ocenio je Kresović.

Foto: Kurir Televizija

Geopolitika ulazi u novu fazu

Prof. dr Dragan Petrović smatra da se Donald Tramp nalazi između sukoba sa strukturama moći u SAD i pokušaja da promeni deo spoljnopolitičke strategije Vašingtona.

- Donald Tramp je napravio veliki diskontinuitet u odnosu na politiku takozvane duboke države, posebno kada je reč o odnosima prema Rusiji. On je prihvatio činjenicu da je Rusija svetska sila sa legitimnim interesima i da sa njom nije moguće voditi otvoreni rat, već se mora pregovarati. To je veliki zaokret u odnosu na prethodnu politiku. Naravno, njegov stil je potpuno drugačiji od onoga što se uči u diplomatskim udžbenicima. On često u jednom danu kaže nekoliko stvari, a već sutradan ih demantuje. To nije način na koji se ponaša klasičan državnik, već čovek iz šou-biznisa koji je takav stil preneo u politiku. Međutim, kada se izuzme ta forma, mislim da je njegova politika prema velikim silama poput Rusije i Kine racionalnija od prethodne administracije. Problem ostaje Bliski istok, gde bezrezervno podržava Izrael, zbog čega je Iran maksimalno frustriran. Setimo se da su prošle godine vođeni pregovori sa Iranom, zatim je usledilo bombardovanje, pa novi pregovori. Takva politika stvara ogromno nepoverenje. Tramp se danas nalazi pod pritiskom ostataka duboke države, velikih medija i događaja na Bliskom istoku, zbog čega se nalazi u veoma paradoksalnoj situaciji - naveo je Petrović.

Foto: Kurir Televizija

Srbobran Radić ocenio je da se odnosi između Vašingtona i Teherana nalaze na najnižem nivou i da se iza pojedinačnih događaja kriju mnogo ozbiljniji procesi.

- Teško je zamisliti gore odnose između Amerike i Irana od ovih koje danas gledamo. Iran je jedna od najstarijih civilizacija na svetu i država sa izuzetno visokim nivoom obrazovanja, a američka politika je dugo verovala da se svi problemi mogu rešavati silom. To je možda bilo moguće u Iraku, Siriji ili prema bivšoj Jugoslaviji, ali kada su naišli na Iran kao ozbiljnog protivnika, suočili su se sa potpuno drugačijom situacijom. Zbog toga danas imamo priče o navodnim pretnjama Trampovoj porodici koje više služe tabloidima nego ozbiljnoj analizi. Mnogo je važnije razumeti da se pred našim očima stvara nova globalna politika u kojoj će se videti koliko globalizam zaista može opstati. Dovoljno je pogledati tri ključne tačke današnjeg sveta – Gibraltar, Seutu i Tursku. To su strateški pravci koji određuju bezbednost, trgovinu, saobraćaj i migrantske tokove. Podsetimo se da je još 2013. godine u Seutu iz Maroka ušlo više od deset hiljada ljudi i da je taj događaj pokazao koliko brzo migrantske krize mogu postati ozbiljan bezbednosni problem za čitavu Evropu. Današnja dešavanja samo potvrđuju da se svet ubrzano menja i da ulazimo u potpuno novu geopolitičku fazu - zaključio je Radić.

Foto: Kurir Televizija

04:23 PRETNJE, ATENTATI I NOVI SVETSKI SUKOBI! Stručnjaci u "Pulsu Srbije Vikend" otkrili ko vodi informacione ratove i kako se menja globalni poredak Izvor: Kurir televizija

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