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Američka vojska je upotrebila jednu od svojih najmoćnijih nenuklearnih bombi da bi pogodila stambenu zgradu na iranskom ostrvu Kešm, usmrtivši tri osobe u četvrtak uveče, objavio je Njujork tajms, pozivajući se na satelitske snimke i mišljenje stručnjaka.

Navodi se da prečnik kratera i fragmenti municije ukazuju na upotrebu teške avionske bombe MK-84 težineoko 907 kg. List je naveo da nije bilo moguće pronaći nikakve dokaze o vojnim instalacijama u blizini. Udar je izveden u gusto naseljenom području, dodaje list.

Kapetan Tim Hokins, portparol Centralne komande SAD (CENTCOM), rekao je za Njujork tajms da je američko vojno rukovodstvo svesno udara i da ga istražuje. Takođe je rekao da Sjedinjene Države nikada ne ciljaju civile.

Sjedinjene Države i Izrael su započeli napad na Iran 28. februara.