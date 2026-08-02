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Pripadnici Komande za brzo reagovanje Granične službe 4. graničnog odreda zaustavili su ruske male jurišne grupe koje su pokušavale da se probiju ka selu Artilne u Harkovskoj oblasti.

Kako prenosi Ukrinform, to je saopštila Državna granična služba Ukrajine.

"Na severnom slobožanskom pravcu neprijatelj nastavlja pokušaje napredovanja slanjem malih jurišnih grupa u borbu. Pripadnici 4. graničnog odreda još jednom su osujetili planove okupatora u blizini naselja Artilne", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, tokom operacije uništeno je sedam jurišnih grupa, kao i tri vozila koja su korišćena za prevoz ljudstva i snabdevanje. Uništena su i tri skloništa u kojima su ruske snage pokušavale da uspostave položaje i koncentrišu svoje jedinice.

1/11 Vidi galeriju Ruski raketni napad na Kijev - 1. avgust 2026. godine Foto: AP, screenshot X

Pogođena ambasada Litvanije u Kijevu

U masovnom ruskom raketnom i napadu dronovima tokom noći između subote i nedelje oštećena je zgrada Ambasade Litvanije u Kijevu, dok je prema poslednjim podacima poginulo devet ljudi, a najmanje 30 je povređeno, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ruske snage su tokom noći ispalile 35 raketa na Ukrajinu, od kojih je 27 bilo balističkih, kao i 185 udarnih dronova različitih tipova. Glavna meta napada bio je Kijev, ali su na udaru bile i Dnjepropetrovska, Sumska, Harkovska i Poltavska oblast.

"Protekle noći Rusi su lansirali 35 raketa na Ukrajinu, od kojih je 27 bilo balističkih, kao i 185 udarnih dronova različitih tipova. Glavna meta bio je Kijev. Napadi su izvedeni i na Dnjepropetrovsku, Sumsku, Harkovsku i Poltavsku oblast", napisao je Zelenski na Telegramu.

Predsednik Ukrajine naveo je da su ekipe hitnih službi od noćas na terenu i da uklanjaju posledice napada u prestonici i njenoj okolini.

Prema njegovim rečima, pogođeno je sedam gradskih okruga Kijeva, a oštećeno je 18 stambenih zgrada, jedna škola, zgrada Ambasade Litvanije, kao i više infrastrukturnih objekata.

"Prema poslednjim podacima, u ruskom napadu na Kijev poginulo je devet osoba, dok je najmanje 30 ljudi povređeno, među njima i četvoro dece", naveo je Zelenski.