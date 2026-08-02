LUKAVA OPERACIJA RUSKIH SNAGA KOD HARKOVA! Pokušali da iznenade Ukrajince, a onda su upali u ZAMKU! (VIDEO)
Pripadnici Komande za brzo reagovanje Granične službe 4. graničnog odreda zaustavili su ruske male jurišne grupe koje su pokušavale da se probiju ka selu Artilne u Harkovskoj oblasti.
Kako prenosi Ukrinform, to je saopštila Državna granična služba Ukrajine.
"Na severnom slobožanskom pravcu neprijatelj nastavlja pokušaje napredovanja slanjem malih jurišnih grupa u borbu. Pripadnici 4. graničnog odreda još jednom su osujetili planove okupatora u blizini naselja Artilne", navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje, tokom operacije uništeno je sedam jurišnih grupa, kao i tri vozila koja su korišćena za prevoz ljudstva i snabdevanje. Uništena su i tri skloništa u kojima su ruske snage pokušavale da uspostave položaje i koncentrišu svoje jedinice.
Pogođena ambasada Litvanije u Kijevu
U masovnom ruskom raketnom i napadu dronovima tokom noći između subote i nedelje oštećena je zgrada Ambasade Litvanije u Kijevu, dok je prema poslednjim podacima poginulo devet ljudi, a najmanje 30 je povređeno, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Ruske snage su tokom noći ispalile 35 raketa na Ukrajinu, od kojih je 27 bilo balističkih, kao i 185 udarnih dronova različitih tipova. Glavna meta napada bio je Kijev, ali su na udaru bile i Dnjepropetrovska, Sumska, Harkovska i Poltavska oblast.
"Protekle noći Rusi su lansirali 35 raketa na Ukrajinu, od kojih je 27 bilo balističkih, kao i 185 udarnih dronova različitih tipova. Glavna meta bio je Kijev. Napadi su izvedeni i na Dnjepropetrovsku, Sumsku, Harkovsku i Poltavsku oblast", napisao je Zelenski na Telegramu.
Predsednik Ukrajine naveo je da su ekipe hitnih službi od noćas na terenu i da uklanjaju posledice napada u prestonici i njenoj okolini.
Prema njegovim rečima, pogođeno je sedam gradskih okruga Kijeva, a oštećeno je 18 stambenih zgrada, jedna škola, zgrada Ambasade Litvanije, kao i više infrastrukturnih objekata.
"Prema poslednjim podacima, u ruskom napadu na Kijev poginulo je devet osoba, dok je najmanje 30 ljudi povređeno, među njima i četvoro dece", naveo je Zelenski.
Ukrajinske vlasti nastavljaju da procenjuju razmere štete, dok spasilačke ekipe i dalje pretražuju pogođena područja u potrazi za eventualnim preživelima i uklanjaju ruševine.
(Kurir.rs/Ukrinform)