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Dva protivpožarna helikoptera sudarila su se danas tokom gašenja velikog požara u mestu Psata (Ψάθα) u Grčkoj.

Prema prvim informacijama grčkih medija, dvoje članova jedne posade je spaseno i prevezeno u 251. vojnu bolnicu u Atini, dok postoje informacije da su dve osobe iz drugog helikoptera poginule, ali zvanična potvrda još nije stigla.

Kako prenosi Protothema, oba helikoptera učestvovala su u akciji gašenja požara kada je došlo do sudara u vazduhu.

U oba helikoptera piloti su bili rumunski državljani, dok su koordinatori leta bili Grci.

Na mesto nesreće upućena su četiri vozila Hitne pomoći i jedna mobilna medicinska jedinica.

Prema dostupnim informacijama, oba helikoptera tipa Bell bila su angažovana po ugovoru sa grčkom Vatrogasnom službom, a u svakom se nalazila po dva člana posade.

Spasilačke ekipe pronašle su članove jedne posade, dok potraga i dalje traje, a okolnosti sudara biće predmet istrage.

Kurir/Prototema

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