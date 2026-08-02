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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD odustati od novog napada na Iran sve dok postoji mogućnost da se brzo postigne sporazum kojim bi bile zaustavljene iranske nuklearne ambicije i ponovo otvoren Hormuški moreuz.

Tramp je kasno u subotu na svojoj platformi Truth Social napisao da su Iran i druge zemlje Bliskog istoka zatražili dodatno vreme kako bi završili sporazum koji bi doveo do "trenutnog i potpunog" ponovnog otvaranja ovog strateški važnog moreuza i "okončanja iranske nuklearne pretnje".

Nije naveo koje su zemlje uputile takav zahtev, a objava je usledila nakon telefonskog razgovora sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, ključnim američkim saveznikom.

"Na osnovu tog zahteva pristao sam, zarad buduće koristi celog sveta, kao i opstanka uspešnog i prosperitetnog Irana, da otkažem napad, pod uslovom da se brzo postigne sporazum", napisao je Tramp.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Dodao je i da se Izrael "pridružuje toj obavezi".

Iran poručuje da jača odvraćanje

Trampov potez, kojim je očigledno pokušao da smanji tenzije posle višednevnih pretnji novim napadima sa obe strane, predstavlja novi obrt u sukobu koji su SAD i Izrael pokrenuli pre pet meseci. Borbe su se u međuvremenu proširile od Persijskog zaliva do Crvenog mora, pa čak i do jednog postrojenja u Egiptu na Mediteranu.

Iran je u velikoj meri zatvorio Hormuški moreuz, kroz koji je pre rata prolazilo oko 20 odsto svetskog izvoza nafte i tečnog prirodnog gasa, što je dovelo do rasta cena energenata i dodatno podstaklo inflaciju.

Izraelski ministar energetike Eli Koen, koji je i član bezbednosnog kabineta premijera Benjamina Netanjahua, izjavio je da postoji bliska bezbednosna i obaveštajna koordinacija između Izraela i SAD u vezi sa svim dešavanjima u regionu.

Međutim, dodao je:

Sa ili bez sporazuma, i bez obzira na spoljne obaveze, ukoliko Iran pokuša da obnovi svoj nuklearni program ili unapredi industriju balističkih projektila, mi ćemo reagovati. Preduzećemo akciju i udariti.

Tramp i Netanjahu sastali su se u utorak u Vašingtonu, a jedan izraelski zvaničnik izjavio je da su razmotrili sve moguće načine za ograničavanje iranskog nuklearnog programa, uključujući diplomatiju, ekonomski pritisak i upotrebu sile. Teheran i dalje negira da razvija nuklearno oružje.

Vršilac dužnosti ministra odbrane Irana, brigadni general Madžid Ebn Al-Reza, izjavio je da Teheran američke pretnje smatra "psihološkim i kognitivnim ratovanjem", ali da ih ipak shvata ozbiljno.

1/9 Vidi galeriju Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

Prema njegovim rečima, Iran će dodatno povećati nivo pripravnosti i sposobnost odvraćanja kako ne bi bio zatečen niti ostao pasivan.

Tokom razgovora sa Trampom, saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman naglasio je "potrebu da se dijalog stavi u prvi plan radi smanjenja tenzija na Bliskom istoku", prenela je saudijska državna novinska agencija.

Zvaničnik Bele kuće potvrdio je za Rojters da je razgovor između Trampa i Bin Salmana održan, ali nije izneo dodatne detalje.

Cene nafte naglo porasle

Na sednici kabineta u petak Tramp je rekao da veruje da američki pregovarači, među kojima su njegov zet Džared Kušner, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i državni sekretar Marko Rubio, mogu da postignu sporazum sa Iranom.

Nakon što je prošlog meseca propalo primirje postignuto u aprilu, cena severnomorske nafte Brent skočila je za 24 odsto, a analitičari koje je anketirao Rojters očekuju da će cene nastaviti da rastu tokom godine.

Tramp smatra da njegov cilj da spreči Iran da dođe do nuklearnog oružja opravdava privremeno više cene goriva, ali je rast troškova energije povećao politički pritisak da pronađe način za okončanje sukoba.

1/6 Vidi galeriju Osvetnički udari Amerike na Iran zbog pogibije američkih vojnika u Jordanu - 19.07.2026. godine Foto: screenshot apnews

Dodatnu zabrinutost na energetskom tržištu izazvali su iranski saveznici, jemenski Huti, koji su poslednjih dana zapretili plovidbi kroz moreuz Bab el Mandeb, na ulazu u Crveno more iz pravca Sueckog kanala, što predstavlja još jednu ključnu rutu za izvoz saudijske nafte.