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Evropske obaveštajne službe upozoravaju da je Rusija otvorila novi front hibridnog rata protiv Zapada, oslanjajući se na obične ljude koje preko Telegrama vrbuje za sabotaže, podmetanje požara i širenje dezinformacija.

Među njima je i ukrajinski izbeglica Serhij (49), koji je u Poljskoj uhapšen neposredno pre nego što je, prema navodima tužilaštva, trebalo da zapali industrijski objekat.

Kako je počela operacija

Serhij je uhapšen na autobuskoj stanici u Vroclavu dok je čekao autobus za Nemačku. Prilikom pretresa policija je u njegovom rancu pronašla kocke za potpalu, flašu napunjenu parafinom, upaljač, dva džepna noža, malu testeru i masku za lice. Kada su istražitelji pregledali njegov mobilni telefon, pronašli su i PDF knjigu na ruskom jeziku pod nazivom "Moderna pirotehnika", koja sadrži detaljna uputstva za izazivanje požara i pravljenje eksplozivnih naprava.

Prema navodima iz istrage, Serhij je samo jedan od desetina ljudi koji su u poslednje dve godine uhapšeni širom Evrope zbog sumnje da su učestvovali u ruskoj mreži sabotaža.

Evropske obaveštajne službe tvrde da je Moskva pokrenula kampanju čiji je cilj izazivanje haosa, nesigurnosti i straha, a ne isključivo napadi na vojne ciljeve povezane sa podrškom Ukrajini.

Vrbovanje preko Telegrama

Serhij je rođen u Odesi i godinama je, prema navodima istrage, bio sklon proruskim stavovima. Na svom Fejsbuk profilu imao je slogan: "Govorim ruski. Samo ruski".

Nakon početka rata napustio je Ukrajinu, ilegalno prešao u Moldaviju, a zatim otišao u Nemačku gde je radio povremene fizičke poslove.

Preko Telegrama je stupio u kontakt sa muškarcem koji se predstavljao kao biznismen iz Kijeva po imenu Aleksej. Mesecima su razgovarali o politici i poslu, da bi ga Aleksej početkom 2024. pozvao u Poljsku pod izgovorom poslovnog sastanka. Nakon što je stigao u Vroclav, navodni biznismen mu je saopštio pravi zadatak – da fotografiše tržne centre i industrijske objekte, pronađe pogodnu metu i zapali je. Za taj posao obećano mu je ukupno 4.000 dolara.

Serhij je obilazio grad tražeći metu i na kraju izabrao veleprodaju boja u industrijskoj zoni. Fotografije objekta poslao je Alekseju, koji je odgovorio da je lokacija idealna jer se nalazi u blizini važne infrastrukture i kanala koji bi mogao biti zagađen u slučaju požara. Nakon toga Serhij je kupio sav potreban materijal za podmetanje vatre.

1/3 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev - 26. jul 2026. godine Foto: X printscreen

Odustao u poslednjem trenutku

Kako je kasnije ispričao istražiteljima, u jednom trenutku shvatio je ozbiljnost onoga što treba da uradi i odlučio da odustane. Smislio je plan da prevari nalogodavca tako što će poslati fotografiju druge, ranije izgorele zgrade u Nemačkoj i predstaviti je kao dokaz da je izvršio zadatak.

Kupio je autobusku kartu za povratak u Nemačku, ali je uhapšen neposredno pre polaska autobusa.

Nekoliko dana kasnije, isti Telegram nalog koji se predstavljao kao Aleksej objavio je poziv ekstremnim desničarima da pale prodavnice migranata uz obećanu nagradu od 5.000 dolara. Poljske vlasti veruju da iza tog naloga nije stajao nikakav biznismen, već oficir ruske vojne obaveštajne službe GRU.

Sabotaže širom Evrope

Prema navodima evropskih bezbednosnih službi, Rusija je poslednjih godina promenila taktiku. Umesto profesionalnih operativaca, sada za izvođenje akcija koristi ljude regrutovane preko interneta, najčešće putem Telegrama, kojima se za zadatke plaća u kriptovalutama.

Među incidentima koji se dovode u vezu sa ovom kampanjom nalaze se požar u prodavnici Ikee u Litvaniji, paljevina objekta povezanog sa Ukrajinom u Velikoj Britaniji, ostavljanje pet kovčega sa natpisom "Francuski vojnici u Ukrajini" ispod Ajfelovog tornja, razbijanje automobila estonskog ministra unutrašnjih poslova i novinara, kao i niz sumnjivih požara u Poljskoj, uključujući veliki tržni centar u Varšavi.

Zapadni zvaničnici navode da je cilj ovakvih operacija manje uništavanje ključne infrastrukture, a više stvaranje osećaja nesigurnosti među građanima.

Jedan visoki evropski bezbednosni zvaničnik rekao je:

"Lakše je nositi se sa špijunima pod diplomatskim pokrićem. Ovakva vrsta delovanja postaje opasna za sve nas."

Osam godina zatvora i upozorenje

Na suđenju u Vroclavu Serhij se pojavio u crvenom zatvorskom odelu namenjenom najopasnijim zatvorenicima, sa lisicama na rukama i nogama. Iako je prethodno postigao sporazum sa tužilaštvom kojim je trebalo da dobije tri godine zatvora, sudija Marčin Mičkovski odbacio je taj dogovor kao previše blag.

Serhij je na kraju osuđen na osam godina zatvora.

"Cilj optuženog bio je da naruši naš moral, dovede u pitanje efikasnost i sposobnost naše države i oslabi podršku Ukrajini", rekao je sudija obrazlažući presudu.

Evropski bezbednosni zvaničnici upozoravaju da hapšenja neće zaustaviti ovakav model delovanja.

"Uhapsite jednog čoveka i drugi će se pojaviti. Ti ljudi su potrošna roba i Moskvu nije briga za njih", rekao je jedan od sagovornika Guardiana.

Drugi visoki zvaničnik upozorio je da bi se ovakve operacije mogle dodatno intenzivirati.