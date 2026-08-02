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Ukrajinske odbrambene snage tokom noći 2. avgusta izvele su koordinisane napade na rafineriju nafte u Saratovu, stratešku vazduhoplovnu bazu Engels, skladište nafte u ruskoj Kaluškoj oblasti i još nekoliko vojnih ciljeva, u okviru kampanje usmerene protiv ruske vojne i industrijske infrastrukture.

Kako je 2. avgusta saopštio Generalštab Oružanih snaga Ukrajine, potvrđeni su pogoci na rafineriji u Saratovu i vazduhoplovnoj bazi Engels u Saratovskoj oblasti, nakon čega su izbili požari.

Ukrajinske snage pogodile su i skladište nafte Ljudinovskaja u Kaluškoj oblasti, koje se koristi za skladištenje i snabdevanje gorivom ruske vojske, kao i objekat u blizini Navlje u Brjanskoj oblasti, namenjen skladištenju, pripremi i lansiranju udarnih dronova.

Pogođena jedna od najvećih rafinerija u Rusiji

Generalštab navodi da je Saratovska rafinerija jedna od najvećih u ruskom Povolžju, sa godišnjim kapacitetom prerade od oko sedam miliona tona nafte. Rafinerija ima važnu ulogu u snabdevanju gorivom ruskog vojno-industrijskog kompleksa i oružanih snaga, dok se razmere štete još procenjuju.

Generalštab je saopštio i da su 1. avgusta pogođena komandna mesta ruskih jedinica za upravljanje dronovima u blizini Olhožemčugova u Kurskoj oblasti, Berestoka u Donjeckoj oblasti, Sičnjevog u Dnjepropetrovskoj oblasti i Jablukova u Zaporoškoj oblasti.

1/8 Vidi galeriju Napad Ukrajine dronovima na Rusiju - 2. avgust 2026. godine Foto: screenshot X

Prema analizi Dnipro OSINT-a, u napadu je možda pogođena jedinica ELOU-AVT-6 za preradu sirove nafte, čiji je godišnji kapacitet oko šest miliona tona.

Ovaj pogon služi za početno desalinizovanje i atmosfersko-vakuumsku destilaciju sirove nafte i predstavlja ključni deo proizvodnog procesa rafinerije. Ukrajinske vlasti za sada nisu zvanično potvrdile koji su objekti konkretno oštećeni.

Ponovo na meti baza Engels

Ukrajina je takođe potvrdila uspešan napad na vazduhoplovnu bazu Engels, jednu od glavnih baza ruske strateške avijacije. U toj bazi stacionirani su strateški bombarderi Tu-95MS i Tu-160, koje Rusija redovno koristi za lansiranje krstarećih raketa dugog dometa na ciljeve u Ukrajini.

Baza Engels više puta je bila meta ukrajinskih udara dugog dometa od početka ruske invazije.

Nakon operacije "Paukova mreža" u junu 2025. godine, Rusija je veliki deo svoje strateške avijacije premestila na udaljenije aerodrome. Ipak, Engels je zadržao ključnu ulogu kao baza za servisiranje i naoružavanje bombardera Tu-95MS i Tu-160 pre njihovih raketnih napada na Ukrajinu.