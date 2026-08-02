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Kolumbijska vlada optužila je u subotu najveću preostalu pobunjeničku grupu u zemlji za eksploziju ispred policijske baze u kojoj je povređeno 11 policajaca, dok je jedan policijski pas uginuo.

Napad se dogodio u ranim jutarnjim satima u Kukuti, gradu na granici Kolumbije i Venecuele, gde se narko-bande i pobunjeničke grupe godinama bore za kontrolu nad rutama krijumčarenja.

General Vilijam Rinkon, direktor kolumbijske policije, rekao je da je eksploziju izazvao kamion koji je bio parkiran ispred zgrade u kojoj se nalazi sedište policije provincije Norte de Santander. U snažnoj detonaciji oštećen je veliki deo krova zgrade, a prozori su razbijeni.

"Ovo je bio gnusan teroristički napad. Nećemo stati dok ne pronađemo odgovorne i izvedemo ih pred lice pravde", poručio je Rinkon.

Vlada za napad optužila ELN

Kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez saopštio je na društvenoj mreži Iks da iza napada stoji pobunjenička grupa Nacionalna oslobodilačka vojska (ELN). On je ponudio nagradu od 60.000 dolara za informacije koje bi dovele do odgovornih za napad kamionom-bombom.

Napad se dogodio u trenutku kada se Kolumbija priprema za inauguraciju novog predsednika. Sledećeg petka u Kaliju će na dužnost stupiti Abelardo de la Esprijelja, ultrakonzervativni političar koji je najavio prekid mirovnih pregovora sa preostalim pobunjeničkim grupama. Kali je, takođe, jedan od gradova u kojima su pobunjenici poslednjih meseci izvodili napade.

Nacionalna oslobodilačka vojska (ELN) već decenijama vodi oružanu borbu protiv kolumbijske države, a procenjuje se da ima oko 6.000 boraca koji deluju u Kolumbiji i susednoj Venecueli.

Grupu su šezdesetih godina prošlog veka osnovali sindikalni lideri, studenti i seljaci sa ciljem borbe za socijalnu pravdu. Međutim, prema navodima kolumbijskih vlasti, ELN se vremenom pretvorio u kriminalnu organizaciju koja najveći deo prihoda ostvaruje od ilegalne eksploatacije zlata i trgovine drogom.